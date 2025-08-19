Jak aktywnie spędzać czas nad morzem?

Wypoczynek nad morzem wcale nie musi kojarzyć się z bezczynnym leżeniem na plaży. Niektórzy wręcz tego nie lubią i po kilku minutach opalania się ogarnia ich nuda i szukają ciekawszych zajęć. Co można robić nad morzem? Okazuje się, że możliwości spędzania wolnego czasu jest naprawdę sporo.

Rowerem przez wydmy i lasy

Polskie wybrzeże to raj dla miłośników dwóch kółek. Trasy rowerowe prowadzą przez malownicze wydmy, nadmorskie lasy i wioski rybackie. Świetnym przykładem jest odcinek Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10, który ciągnie się wzdłuż całego wybrzeża – od Świnoujścia aż po Hel. Wypożyczalnie rowerów są dostępne w większości kurortów, więc nawet bez własnego sprzętu można ruszyć na wycieczkę.

Kajakiem, SUP-em lub żaglówką

Dla tych, którzy wolą wodę, ale niekoniecznie kąpiele słoneczne, idealnym rozwiązaniem mogą być sporty wodne. W wielu miejscowościach – zwłaszcza przy jeziorach przymorskich, jak Jamno (koło Mielna), Resko Przymorskie (koło Dźwirzyna) czy Zalew Wiślany – działają wypożyczalnie kajaków, desek SUP i łódek żaglowych. To sposób nie tylko na relaks, ale i na podziwianie przyrody z zupełnie innej perspektywy.

Zwiedzanie z historią w tle

Jeśli pogoda nie dopisuje lub po prostu ma się ochotę na odrobinę kultury, warto zajrzeć do lokalnych muzeów i zabytków. W Trójmieście obowiązkowym punktem jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a także gdyńskie Akwarium Morskie i słynny okręt ORP "Błyskawica". W Kołobrzegu zachwyca Muzeum Oręża Polskiego, a w Ustce – Bunkry Blüchera i latarnia morska.

Wędrówki i spacerowanie

Nieco zapomnianą, a bardzo wdzięczną formą aktywności są spacery – szczególnie po wydmach, klifach i molo. Warto przespacerować się na przykład po klifie w Orłowie, wędrować szlakiem na Latarnię Morską Rozewie lub zaliczyć spacer po sopockim molo, najdłuższym drewnianym molo w Europie. Dla ambitniejszych – polecamy pieszy szlak z Łeby przez Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami aż do Rowów.

Festiwale, koncerty i lokalna kuchnia

W sezonie letnim kurorty tętnią życiem kulturalnym. W Międzyzdrojach organizowany jest Festiwal Gwiazd, w Sopocie koncerty na Operze Leśnej, a mniejsze miejscowości często oferują wieczory szantowe, festyny i jarmarki. To również świetna okazja, by spróbować lokalnych przysmaków – od świeżych ryb z kutra, po regionalne wypieki i wędzone sery.

Parki rozrywki i aquaparki

Dla rodzin z dziećmi – i nie tylko – idealną alternatywą dla plażowania są parki rozrywki. W Redzie działa popularny aquapark ze zjeżdżalnią przez akwarium z rekinami. W Sarbinowie i Łebie znajdziemy parki linowe i wesołe miasteczka, a w Dziwnowie – park miniatur latarni morskich. Niedaleko od brzegu Bałtyku działa także od niedawna Hossoland, czyli największy park rozrywki na Pomorzu Zachodnim.

Aktywne wakacje to lepsze wspomnienia

Choć nic nie przebije błogiego lenistwa na plaży, warto choć na chwilę ruszyć się z koca i odkryć inne oblicze polskiego wybrzeża. Rower, kajak, muzeum czy spacer mogą sprawić, że te wakacje zostaną w pamięci na dłużej niż tylko jako zdjęcie parawanu na Instagramie.

