Park rozrywki z rozmachem

Hossoland zajmuje ponad 40 hektarów. Park rozrywki został podzielony na cztery strefy tematyczne, które nawiązują do lokalnych legend i baśni. Inwestycja ma być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce.W przyszłości Hossoland ma zostać rozbudowany o kolejne strefy tematyczne oraz park wodny.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Hanna Mojsiuk, podkreśla, że każda inwestycja wzbogacająca atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego jest na wagę złota.

- Każde miejsce wzbogacające atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego jest na wagę złota. Potrzebujemy miejsc i produktów, które sprawiać będą, że nasza oferta będzie bogata i różnorodna – mówi Hanna Mojsiuk. - Zachodniopomorska turystyka jest atrakcyjna siłą naszych kurortów nadmorskich i malowniczych pojezierzy, ale nie możemy zapominać także o turystach oczekujących czegoś więcej niż plaża, morze czy wypoczynek nad wodą. Rodziny poszukujące rozrywki na pewno będą traktować Hossoland jako element obowiązkowy wypoczynku na Pomorzu Zachodnim. Będzie to impuls do rozwoju w Gryficach i gminie Brojce, ale też świetny moment, by przyciągać do naszego regionu wielbicieli parków rozrywki z całej Polski i z Niemiec.

Przedsiębiorcy są zgodni: "To będzie magnes na turystów"

Łukasz Maciejewski, prezes gryfickiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej, jest przekonany, że Hossoland przyniesie korzyści dla lokalnej gospodarki.

- Jest to duże przedsięwzięcie, jedno z największych w naszej gminie w ostatnich latach. Następuje wzrost zatrudnienia, rozwój firm lokalnych, to będzie efekt dla wielu branż i na pewny wszyscy na tym zyskają – mówi Łukasz Maciejewski. - Zależy nam na tym, by przyciągać do tej części regionu turystów i jako Północna Izba Gospodarcza analizowaliśmy już jak sformatować ofertę Gryfic i okolic, by analogicznie do gminy Zator, gdzie powstała Energylandia, wykorzystać ten potencjał rozwoju. Gmina będzie bogatsza, a to oznacza budżet na inwestycje ważne dla mieszkańców.

Anna Gardzińska, dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dodaje, że Hossoland może być magnesem na turystów, zarówno tych wypoczywających nad Bałtykiem, jak i mieszkańców Szczecina szukających weekendowej rozrywki.

- To będzie magnes na turystów. Mamy sygnały, że wiele osób czekało na otwarcie pierwszego w regionie obiektu tego typu. Każdy jest ciekawy tego miejsca i jakie atrakcje przygotowano. To ciekawa oferta dla turystów wypoczywających nad Bałtykiem, ale też dla mieszańców Szczecina szukających weekendowej rozrywki – mówi Anna Gardzińska.

Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości, przewiduje, że w okolicy Hossolandu powstaną nowe obiekty noclegowe, takie jak hotele i apartamentowce.

- Kiedy powstaje nowy obiekt typu: aquapark, park rozrywki, centrum rekreacyjne i wiemy, że będzie to magnes na turystów to należy spodziewać się, że w okolicy powinien powstać hotel lub apartamentowiec z lokalami na wynajem – mówi Mirosław Król. - Hossoland może być magnesem na turystów, ale ich obecność w gminie Brojce czy w Gryficach można zdyskontować dobrze tylko wtedy, gdy turysta zostanie na dłużej niż tylko kilka godzin pobytu w parku rozrywki. Jestem przekonany, że niebawem w tym miejscu powstanie obiekt noclegowy, który będzie uzupełnieniem oferty tego miejsca. Należy spodziewać się także wzrostu zainteresowania wynajmem mieszkań i apartamentów w tej okolicy, a jest to przestrzeń raczej nie słynąca z takich miejsc.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza

Sonda Czy lubisz odwiedzać parki rozrywki? tak nie jeszcze nigdy nie byłem w parku rozrywki