Hossoland, pierwszy tak duży park rozrywki na Pomorzu Zachodnim, powstaje między Szczecinem a Kołobrzegiem. Inwestorzy liczą na przyciągnięcie co najmniej miliona gości rocznie, zwłaszcza turystów z Polski i zagranicy.

Otwarcie Hossolandu planowano pierwotnie na 31 maja 2024 roku, ale na dziesięć dni przed terminem poinformowano o przesunięciu daty. Powodem były niedokończone prace wykończeniowe i brak czasu na testowanie atrakcji.

W środę, 11 czerwca, Hossoland poinformował o nowych planach związanych z otwarciem parku rozrywki.

„To już pewne: z radością ogłaszamy, że Hossoland zostanie otwarty jeszcze w tym miesiącu!”

- czytamy w mediach społecznościowych.

Jak wynika z komunikatu, wciąż nie wskazano konkretnej daty otwarcia Hossoland w Brojcach, lecz tylko orientacyjne "widełki". Uruchomiono nową stronę internetową z informacjami o atrakcjach i biletami w promocyjnych cenach. Przedsprzedaż odbywa się w dniach 12-17 czerwca, co może sugerować, że park rozrywki zostanie otwarty nie wcześniej niż w długi weekend.

Jednodniowy bilet normalny do Hossoland ma kosztować 119 zł w cenie promocyjnej. Podobnie bilety dla seniorów, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami. Promocyjna cena biletu dla dzieci do 120 cm wzrostu to 105 zł. Dzieci do 85 cm wzrostu wejdą do parku za złotówkę. Ceny biletów będą zróżnicowane w zależności od sezonu "niskiego" i "wysokiego". Z pełnym cennikiem można się zapoznać na stronie hossoland.pl.

Hossoland to pierwszy duży park rozrywki na Pomorzu Zachodnim, który jeszcze przed otwarciem jest określany mianem konkurenta dla popularnej Energylandii. Na powierzchni 40 hektarów mają funkcjonować 4 krainy tematyczne: rybackie Miasto Syrenki, bursztynowe Królestwo Baltambrya, charyzmatyczna Kraina Wikingów i tajemnicza Dolina Kopalni. Parking w sąsiedztwie parku rozrywki pomieści blisko 6 tysięcy samochodów. Łącznie na terenie obiektu znajdzie się ponad 50 różnych atrakcji dla całych rodzin. W kolejnych etapach mają powstać kolejne krainy tematyczne, a także duży park wodny.

