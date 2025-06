Polska plaża nad Bałtykiem z prestiżowym wyróżnieniem. Już po raz dwudziesty z rzędu!

Świnoujście oficjalnie rozpoczęło sezon kąpieliskowy i ma powody do dumy. Plaża na wyspie Uznam po raz dwudziesty została uhonorowana prestiżową Błękitną Flagą. To międzynarodowy certyfikat, który potwierdza najwyższe standardy czystości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Co to oznacza dla turystów? Gdzie jeszcze w Polsce można znaleźć plaże z Błękitną Flagą?

Autor: Grzegorz Kluczyński