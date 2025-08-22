Ze Szczecina do Warszawy w rekordowym czasie. Pendolino jeszcze przyspieszy

Rekordowy czas przejazdu Pendolino na trasie Szczecin - Warszawa

Od września pociąg pendolino relacji Szczecin Główny – Warszawa Centralna osiągnie rekordowy czas przejazdu: 4 godziny i 12 minut. To najszybsze połączenie kolejowe w historii tego odcinka.

Pendolino kursuje w Polsce od grudnia 2014 roku, ale do Szczecina dotarło dopiero 10 lat później, w grudniu 2024 roku. Wtedy podróż między Szczecinem i Warszawą skróciła się do 4 godzin i 25 minut. Wcześniej podróż trwała nawet ponad 7 godzin.

Szybsze Pendolino to więcej możliwości dla mieszkańców Szczecina i turystów

Krótszy czas przejazdu i bezpośrednie połączenia z pewnością ułatwią życie mieszkańcom Pomorza Zachodniego, którzy muszą podróżować do stolicy w celach zawodowych i turystycznych.

W okresie wakacyjnym trasa pendolino została wydłużona z Warszawy do Świnoujścia, z myślą o turystach, którzy chcieli dotrzeć z centralnej Polski nad Bałtyk.

Ile kosztuje bilet na pendolino Szczecin - Warszawa?

Za bilet na pociąg pendolino ze Szczecina do Warszawy trzeba zapłacić od 69 zł w klasie drugiej, gdy zamówimy go z około miesięcznym wyprzedzeniem. Ceny biletów na kolejne dni kształtują się w granicach 81-86 zł. Oznacza to, że za podróż pendolino zapłacimy mniej więcej tyle samo jak pociągiem EIC, który pokonuje tę trasę zaledwie kilka minut dłużej.

Od kiedy obowiązuje nowy rozkład jazdy PKP?

Nowy rozkład jazdy PKP będzie obowiązywał od 31 sierpnia. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej PKP Intercity.

