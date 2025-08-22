Tramwaje wracają na al. Powstańców Wielkopolskich

Od 1 września tramwaje linii nr 4 w Szczecinie będą kursować na wydłużonej trasie – z pl. Żołnierza Polskiego do ul. Szpitalnej. Niestety, na pętlę Pomorzany nadal będzie dojeżdżał autobus zastępczy nr 811, ponieważ prace na odcinku między ul. Milczańską a pętlą wciąż trwają.

Jednak zanim zmiany wejdą w życie, pasażerów czekają dwa dni utrudnień. W dniach 30–31 sierpnia, w związku z demontażem rozjazdów nakładkowych w ciągu al. Piastów (przy skrzyżowaniu z ul. Szwoleżerów), nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 4 i 811.

Jakie zmiany czekają pasażerów?

W dniach 30–31 sierpnia kursowanie linii 4 będzie zawieszone. Autobusy linii 811 będą kursować na wydłużonej trasie Pomorzany Dobrzyńska – Plac Rodła. Dodatkowo uruchomione zostaną przystanki:

„Piastów” (w kierunku pl. Rodła wspólny z linią 70, nr 11831; w kierunku Pomorzan wspólny z linią 90, nr 11833),

„Plac Szarych Szeregów” (na torowisku tramwajowym, nr 11712 i 11713),

„Plac Grunwaldzki” (wspólne z liniami nocnymi, nr 11623 i 11631),

„Plac Rodła” (przystanek pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego, nr 11541).

Od 1 września linia 4 będzie kursowała na wydłużonej trasie Plac Żołnierza Polskiego – Szpitalna. Na nowym odcinku trasy zostaną uruchomione przystanki:

„Plac Szyrockiego” (nr 21212 i 21213),

„Starkiewicza” (nr 21312 i 21313),

„Szpitalna” (przystanek tymczasowy zlokalizowany w ciągu al. Powstańców Wlkp. przy skrzyżowaniu z ul. Milczańską, nr 21421; dodatkowy przystanek przed rozjazdem przeznaczony dla wysiadających w przypadku zajęcia przystanku końcowego).

Linia 811 będzie kursowała ponownie na trasie Pomorzany Dobrzyńska – Plac Kościuszki według nowego rozkładu jazdy.

Częstotliwość kursowania linii 4 i 811:

w dni powszednie: do godz. 20 co 9 minut, po godz. 20 co 10 minut,

w soboty: w godz. 9–18 co 9 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

w niedziele i dni świąteczne co 10 minut.

Opóźniona inwestycja

Przebudowa al. Powstańców Wlkp. w ramach tzw. "torowej rewolucji" rozpoczęła się w czerwcu 2024 r. Pierwotnie zakładano, że prace na al. Powstańców Wlkp. zakończą się w lipcu 2025 roku. Ten termin nie został jednak dotrzymany i przesunie się o co najmniej kilka miesięcy. Przeszkodą okazały się m.in. dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Ich stan techniczny wymaga gruntownej przebudowy, co niestety wpłynie na termin zakończenia prac i oddania inwestycji do użytku.

W poniższej galerii możecie zobaczyć jak wyglądała al. Powstańców Wlkp. przed przebudową:

