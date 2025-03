To ogromne pieniądze!

Autor:

To jedna z najbardziej opóźnionych inwestycji drogowych w Szczecinie na przestrzeni ostatnich lat. Rozpoczęta w 2021 roku, w ramach tzw. "torowej rewolucji" przebudowa torowisk tramwajowych i ulic w centrum i na Pomorzanach miała zakończyć się po dwóch latach. Tak się jednak nie stało. Z ponad rocznym opóźnieniem oddano do użytku zmodernizowane ulice Kolumba i Chmielewskiego, a także pętlę tramwajową na Pomorzanach. Przebudowa al. Powstańców Wlkp. rozpoczęła się dopiero w czerwcu 2024 roku.

W ramach inwestycji zmodernizowane ma zostać nie tylko torowisko tramwajowe. Powstaną nowe jezdnie, chodniki i drogi dla rowerów, wymienione zostaną również instalacje podziemne. Aktualnie prace są najbardziej zaawansowane na odcinku między placem Szyrockiego i ulicą Szpitalną, gdzie ułożono już fragmenty nowego torowiska. Nieco gorzej wygląda sytuacja na wysokości szpitala, gdzie al. Powstańców Wlkp. jest całkowicie rozkopana. Na początku marca rozpoczęły się prace na odcinku między ulicą Milczańską i pętlą na Pomorzanach.

Pierwotnie zakładano, że prace zakończą się w lipcu 2025 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że ten termin nie zostanie dotrzymany i przesunie się o kilka miesięcy. Tym razem przeszkodą okazały się dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Ich stan techniczny wymaga gruntownej przebudowy, co niestety wpłynie na termin zakończenia prac i oddania inwestycji do użytku.

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.