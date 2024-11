Torowa rewolucja

Pierwszy tramwaj przejechał ulicą Kolumba z rocznym opóźnieniem. Kiedy "trójka" i "szóstka" wreszcie wrócą na swoje trasy?

To inwestycja, która od trzech lat spędza sen z powiek mieszkańców Szczecina. Przebudowa torowisk tramwajowych między centrum i Pomorzanami jest już opóźniona o rok, a na finał prac przyjdzie jeszcze długo czekać. We wtorek, 5 listopada ulicą Kolumba przejechał pierwszy tramwaj. Nie oznacza to jednak, że "trójki" i "szóstki" od razu powrócą na swoje stałe trasy.