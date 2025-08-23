Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie poinformowała o wynikach kontroli automatów do lodów, które przeprowadzono w sierpniu w 12 zachodniopomorskich powiatach. Na 85 przebadanych próbek aż w 20 stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae.

- To mikroorganizmy wskaźnikowe, które świadczą o niewłaściwym stanie sanitarnym urządzeń lub błędach w procesie produkcji – wyjaśniła Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa WSSE w Szczecinie, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Sanepid w akcji: Co czwarta lodziarnia z zakazem produkcji!

Inspektorzy sanitarni nie kryją zaskoczenia wynikami kontroli. Jak się okazuje, problem nie dotyczy pojedynczych przypadków, ale jest znacznie bardziej powszechny. W związku z tym podjęto zdecydowane działania, aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Podczas kontroli w sierpniu stwierdzono nieprawidłowości w 4 na 17 sprawdzonych lodziarni: 2 w powiecie koszalińskim, 1 w powiecie kołobrzeskim i 1 w powiecie świdwińskim. Pracownicy sanepidu skontrolowali lodziarnie w 12 powiatach, głównie turystycznych, w pasie nadmorskim – poinformowała Kapłan. Jak dodała, wyniki badań wskazują na poprawę w stosunku do lipca, ale pokazują również, że higiena urządzeń do lodów wymaga stałego nadzoru.

Co grozi nieuczciwym lodziarzom? Konsekwencje zaniedbań sanitarnych

W związku z wynikami badań wydano cztery decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności. Nakazują one m.in. mycie i dezynfekcję automatów do lodów, przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu oraz weryfikację procesów produkcji i dystrybucji, w tym analizę ryzyka i ustalenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Do czasu uzyskania prawidłowych wyników przedsiębiorcy nie mogą produkować ani sprzedawać lodów z zakwestionowanych urządzeń. Jak podkreśliła rzeczniczka WSSE, przedsiębiorcy muszą wykonać zalecenia sanepidu i pokryć koszty badań, które potwierdzą skuteczność działań naprawczych.

- Sanepid nie nakłada na przedsiębiorców mandatów, ale muszą oni wykonać zalecenia sanepidu i pokryć koszty badań, które potwierdzą skuteczność działań naprawczych – wyjaśniła Kapłan. – Przerwa w produkcji lodów, oczekiwanie na ponowne wyniki zwykle trwa kilka dni – podsumowała.

Ciąg dalszy pod galerią zdjęć

Alarmujące dane: Połowa lodów z bakteriami!

To nie pierwszy raz, kiedy sanepid alarmuje o problemach z higieną w lodziarniach. W połowie lipca zachodniopomorski sanepid informował, że połowa przebadanych lodów z automatów nie spełnia norm sanitarnych. Najwięcej uchybień stwierdzono wtedy w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim i w Świnoujściu. Z 90 próbek pobranych w tych lokalizacjach aż 50 zostało zakwestionowanych.

Wyniki kontroli są alarmujące i pokazują, że nie wszyscy przedsiębiorcy dbają o odpowiednie standardy higieny. Warto pamiętać, że lody to produkt, który łatwo ulega zanieczyszczeniu, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad sanitarnych na każdym etapie produkcji i sprzedaży.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie