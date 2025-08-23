Zatrważające wyniki kontroli. Sanepid znalazł to w lodach! Wstrzymali produkcję w co czwartej lodziarni

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-08-23 7:29

Sezon na lody w pełni, a tymczasem sanepid ujawnia zatrważające wyniki kontroli. Okazuje się, że w co czwartej lodziarni w województwie zachodniopomorskim wykryto nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu konsumentów. W związku z tym inspektorzy podjęli drastyczne kroki i nakazali wstrzymanie produkcji. Co takiego znaleziono w popularnych deserach i jakie konsekwencje czekają nieuczciwych przedsiębiorców?

Sanepid znalazł to w lodach! Wstrzymali produkcję w co czwartej lodziarni

i

Autor: Pexels.com
Szczecin SE Google News

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie poinformowała o wynikach kontroli automatów do lodów, które przeprowadzono w sierpniu w 12 zachodniopomorskich powiatach. Na 85 przebadanych próbek aż w 20 stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae.

- To mikroorganizmy wskaźnikowe, które świadczą o niewłaściwym stanie sanitarnym urządzeń lub błędach w procesie produkcji – wyjaśniła Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa WSSE w Szczecinie, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Polecany artykuł:

Kontrole nad Bałtykiem ujawniły niepokojące zjawisko. Uważajcie na to w hotelac…

Sanepid w akcji: Co czwarta lodziarnia z zakazem produkcji!

Inspektorzy sanitarni nie kryją zaskoczenia wynikami kontroli. Jak się okazuje, problem nie dotyczy pojedynczych przypadków, ale jest znacznie bardziej powszechny. W związku z tym podjęto zdecydowane działania, aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Podczas kontroli w sierpniu stwierdzono nieprawidłowości w 4 na 17 sprawdzonych lodziarni: 2 w powiecie koszalińskim, 1 w powiecie kołobrzeskim i 1 w powiecie świdwińskim. Pracownicy sanepidu skontrolowali lodziarnie w 12 powiatach, głównie turystycznych, w pasie nadmorskim – poinformowała Kapłan. Jak dodała, wyniki badań wskazują na poprawę w stosunku do lipca, ale pokazują również, że higiena urządzeń do lodów wymaga stałego nadzoru.

Co grozi nieuczciwym lodziarzom? Konsekwencje zaniedbań sanitarnych

W związku z wynikami badań wydano cztery decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności. Nakazują one m.in. mycie i dezynfekcję automatów do lodów, przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu oraz weryfikację procesów produkcji i dystrybucji, w tym analizę ryzyka i ustalenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Do czasu uzyskania prawidłowych wyników przedsiębiorcy nie mogą produkować ani sprzedawać lodów z zakwestionowanych urządzeń. Jak podkreśliła rzeczniczka WSSE, przedsiębiorcy muszą wykonać zalecenia sanepidu i pokryć koszty badań, które potwierdzą skuteczność działań naprawczych.

Sanepid nie nakłada na przedsiębiorców mandatów, ale muszą oni wykonać zalecenia sanepidu i pokryć koszty badań, które potwierdzą skuteczność działań naprawczych – wyjaśniła Kapłan. – Przerwa w produkcji lodów, oczekiwanie na ponowne wyniki zwykle trwa kilka dni – podsumowała.

Ciąg dalszy pod galerią zdjęć

Polecany artykuł:

Nie lubisz leżeć "plackiem" na plaży? Sprawdź pomysły na aktywne wakacje nad Ba…
Co można robić nad morzem poza leżeniem na plaży?
10 zdjęć

Alarmujące dane: Połowa lodów z bakteriami!

To nie pierwszy raz, kiedy sanepid alarmuje o problemach z higieną w lodziarniach. W połowie lipca zachodniopomorski sanepid informował, że połowa przebadanych lodów z automatów nie spełnia norm sanitarnych. Najwięcej uchybień stwierdzono wtedy w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim i w Świnoujściu. Z 90 próbek pobranych w tych lokalizacjach aż 50 zostało zakwestionowanych.

Wyniki kontroli są alarmujące i pokazują, że nie wszyscy przedsiębiorcy dbają o odpowiednie standardy higieny. Warto pamiętać, że lody to produkt, który łatwo ulega zanieczyszczeniu, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad sanitarnych na każdym etapie produkcji i sprzedaży.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...
Ahlbeck na wyspie Uznam. "Cesarski" kurort nad Bałtykiem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANEPID
LODY
MORZE BAŁTYCKIE
WAKACJE NAD MORZEM
URLOP NAD BAŁTYKIEM
WAKACJE
WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
KONTROLE