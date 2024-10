Inwestycje w Szczecinie

Tramwaje mają przejechać tędy za kilkanaście dni, a brakuje fragmentu torowiska. Czy to w ogóle realne?

Przebudowa ulicy Kolumba i Chmielewskiego to jedna z najbardziej "pechowych" inwestycji ostatnich lat w Szczecinie. Według pierwotnych założeń, już od roku powinny nią jeździć samochody i tramwaje, a piesi bez przeszkód poruszać się po nowych i równych chodnikach. Rozpoczęta w 2021 roku inwestycja miała zakończyć się w 2023 roku. Tymczasem wciąż jest to jeszcze plac budowy, do zrobienia zostało jeszcze sporo, a według ostatnich zapowiedzi, ruch kołowy i tramwajowy ma tu wrócić 1 listopada 2024 roku. Czy to realny scenariusz?