Przebudowa z piekła rodem. Drogowcy i mieszkańcy przeżywają horror, a internauci kpią

Mimo, iż ostatnia przebudowa ulicy Kolumba miała miejsce niewiele ponad 30 lat temu, zarówno torowisko, jezdnia i chodniki już od dawna były w katastrofalnym stanie, wymagającym gruntownej modernizacji. Okazuje się też, że to, co znajduje się pod ziemią, również pozostawia wiele do życzenia.

- Chcielibyśmy informować o pozytywach prowadzenia jednego z największych zadań w naszym mieście, a z pewnością najbardziej wyczekiwanego. Niestety, ulica Kolumba nie jest dla nas łaskawa - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Kilkudziesięcioletnia infrastruktura podziemna jest w innych miejscach niż zaznaczone na mapie, albo w fatalnym stanie.

Z tego powodu prace są opóźnione. Często dochodzi również do niespodziewanych zdarzeń

- Niestety stare rury niszczą się, pękają i zapadają praktycznie beż żadnego dotyku pracowników - dodaje Hanna Pieczyńska. - Wiele awarii powstaje wskutek usuwania kolejnych warstw gruntu, których ciężar kompensował ciśnienie panujące w istniejącym wodociągu, który zgodnie z dokumentacją projektową przeznaczony jest ze względu na swój stan i wiek do likwidacji.

W efekcie wielokrotnie plac budowy był zalewany wodą, a ulica zmieniała się w ogromne bajoro. Uszkodzenie instalacji skutkowało również przerwami w dostawie bieżącej wody lub prądu.

- Z uwagi na technologię wykonywania przebudowy, w tym konieczność przełączania każdego obiektu, istniejące sieci wodociągowe zostaną wyłączone z eksploatacji po wykonaniu wszystkich nowych przyłączy oraz po dokonaniu przełączenia obiektów do nowej sieci wodociągowej - podsumowuje rzeczniczka Tramwajów Szczecińskich.

Wokół inwestycji toczy się również dyskusja w sieci. Internauci narzekają na powolne tempo prac i utrudnienia związane z dojazdem czy dojściem do posesji. Niektórzy starają się obrócić sytuację w żart, nawiązując do znajdującej się w sąsiedztwie ulicy Kolumba tzw. "szczecińskiej Wenecji".

"Pontony niech rozdadzą i będzie git."

"Szczecińska Wenecja nabrała głębszego znaczenia."

"No i kajak miejski teraz by się przydał."

"To o to chodziło we Floating Garden 2050?"

- czytamy w komentarzach.

Przebudowa ulicy Kolumba jest jednym z elementów (i jak się okazuje, najbardziej kłopotliwym) "torowej rewolucji", czyli przebudowy torowisk tramwajowych w tej części miasta. Inwestycja warta ponad 262 miliony złotych obejmuje m.in. modernizację ulic: Kolumba, Chmielewskiego, Nabrzeże Wieleckie, Dworcowej, Nowej, al. Powstańców Wielkopolskich i pętli na Pomorzanach.