Nadchodzi czas bobrów i Superksiężyca. Niezwykła pełnia rozświetli listopadowe niebo

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-02 16:18

Już wkrótce na nocnym niebie pojawi się wyjątkowa pełnia, która od wieków nosi tajemniczą nazwę związaną z bobrami. W tym roku zjawisko będzie miało dodatkowy urok, bo Księżyc będzie świecił wyjątkowym blaskiem.

Zbliża się Pełnia Bobrów

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

5 listopada czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne – tzw. Pełnia Bobrów. Jej maksimum przypadnie o godz. 14:19, a wieczorem będziemy mogli podziwiać ogromny, jasny księżyc na niebie. To nie tylko piękny widok, ale też wydarzenie z bogatą tradycją i ciekawą symboliką.

Polecany artykuł:

Zobaczenie tego graniczy z cudem, ale już sam dźwięk przyprawia o dreszcze. Nam…

Skąd wzięła się nazwa „Pełnia Bobrów”?

Listopadowa pełnia od wieków była określana mianem „Beaver Moon” przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. To właśnie w tym czasie bobry były najbardziej aktywne – budowały tamy i gromadziły zapasy na zimę. Dla ludzi był to sygnał, że nadchodzi czas przygotowań do chłodnych miesięcy.

W różnych kulturach listopadowa pełnia nosiła też inne nazwy, m.in.. „Pełnia Szronu” czy „Pełnia Mrózów”, nawiązując do coraz zimniejszych nocy i pierwszych przymrozków.

Superksiężyc – kiedy Księżyc wydaje się większy

Tegoroczna Pełnia Bobrów będzie miała dodatkowy urok, ponieważ zbiegnie się z tzw. Superksiężycem. To zjawisko występuje, gdy Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi na swojej orbicie. W efekcie wydaje się większy nawet o 14% i jaśniejszy o około 30% niż podczas zwykłej pełni.

Dzięki temu listopadowa noc rozświetli się wyjątkowo intensywnym blaskiem.

Jak najlepiej obserwować pełnię?

  • Wybierz miejsce z dala od świateł miasta – im mniej sztucznego oświetlenia, tym lepiej widać szczegóły księżycowej tarczy.
  • Spójrz tuż po wschodzie Księżyca – wtedy wydaje się największy, ponieważ znajduje się nisko nad horyzontem.
  • Użyj lornetki lub teleskopu – nawet prosta lornetka pozwoli dostrzec kratery i góry na powierzchni.
  • Zabierz aparat – Superksiężyc to świetna okazja do zrobienia efektownych zdjęć.

Bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym obserwacji zjawisk astronomicznych jest oczywiście pogoda. Niebo powinno być w tym czasie bezchmurne. Dlatego warto śledzić na bieżąco prognozy synoptyków i liczyć na sprzyjającą aurę.

Noc pełna magii

Pełnia Bobrów to nie tylko zjawisko astronomiczne, ale też piękny symbol zmieniających się pór roku. Warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w niebo i poczuć niezwykłą atmosferę listopadowej nocy rozświetlonej przez srebrzysty blask Księżyca.

Księżycowy QUIZ. Co wiesz o ziemskim księżycu?
Pytanie 1 z 10
Księżyc to jedyne ciało niebieskie otaczające Ziemię

Polecany artykuł:

Nad Bałtykiem dzieje się coś niezwykłego. Tutaj sezon nie kończy się z nadejści…
Kołobrzeg po sezonie
82 zdjęcia
Jelenie na rykowisku. Głośny ryk robi wrażenie!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUPERKSIĘŻYC
PEŁNIA KSIĘŻYCA
PEŁNIA
OBSERWACJA NIEBA
KSIĘŻYC
BOBRY