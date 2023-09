Zobaczenie tego graniczy z cudem, ale już sam dźwięk przyprawia o dreszcze

Podczas okresu godowego jeleni, byki zabiegające o względy samic dumnie prezentują swoje poroże, donośnie rycząc, odstraszając przy tym potencjalnych rywali. Głośny, basowy ryk można usłyszeć z odległości nawet kilku kilometrów. Wyjątkowo spektakularnie brzmi on na terenach górskich, gdzie niesie się po dolinach i odbija się od wzgórz. Byki w ten sposób informują swoich rywali, że to ich teren i łanie, które się na nim znajdują, również należą do nich. Najbardziej liczy się ten, który głośniej ryczy. Niejednokrotnie dochodzi również do bezpośrednich konfrontacji pomiędzy samcami - od mierzenia się wzrokiem do walki polegającej na zderzaniu się porożem.

Zazwyczaj to niecodzienne widowisko można podziwiać po zachodzie słońca. Zaczyna się od pojedynczych cichych pomruków, a następnie, z każdą chwilą przybiera na sile. Głośne dźwięki niosą się w ciemnościach z różnych stron i robią ogromne wrażenie na obserwujących. Głośne ryczenie trwa często aż do świtu.

Rykowisko zaczyna się we wrześniu, gdy temperatura w lasach spada i trwa zwykle do października. Po zakończeniu godów następuje oczekiwanie na efekt rykowiska. Po trwającej 34 tygodnie ciąży na świat przychodzą młode jelenie.

W Polsce żyje około 300 tysięcy jeleni. Najwięcej przedstawicieli tego gatunku występuje na Pomorzu Zachodnim.