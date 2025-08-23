Tragedia na jeziorze w Chociwlu. Nie żyje 70-letni mężczyzna

Spis treści
Mężczyzna wypłynął pontonem. Syn zgłosił zaginięcie
Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia. Przed godz. 22:00 syn zgłosił służbom, że od trzech godzin nie ma kontaktu z ojcem, który wcześniej wypłynął na jezioro pontonem.
Poszukiwania na jeziorze. Niestety, finał okazał się tragiczny
Na miejsce skierowano strażaków z JRG w Stargardzie oraz druhów z OSP w Chociwlu, którzy ruszyli na jezioro z łodziami. Odnaleziono mężczyznę, niestety bez oznak życia. Mimo podjętej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Śledztwo wyjaśni przyczyny tragedii. Policja pod nadzorem prokuratora
Policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności zdarzenia. Na razie nie są znane przyczyny tragedii.