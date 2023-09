Taka dawka mogła go zabić, a on wsiadł za kółko! Alkomat omal nie eksplodował. "Jechali z kolegą po paliwo"

Niebieskie grzyby w polskich lasach

Piaskowiec modrzak, bo o nim mowa, charakteryzuje się niecodzienną barwą. Jest bowiem niebieski. To dość rzadki, gatunek grzybów jadalnych, który uznawany jest nawet za potencjalnie zagrożony, jednak występuje w polskich lasach i nie jest objęty ochroną, co oznacza, że możemy go zbierać na równi z innymi popularnymi gatunkami.

Piaskowiec modrzak - co to za gatunek?

Szukając modrzaków, nie powinniśmy jednak nastawiać się na to, że wśród traw i liści nagle zauważymy niebieski kapelusz. Grzyb ma bowiem kolor, który na pierwszy rzut oka może przypominać np. borowika, czyli w odcieniach koloru żółtego lub kremowego. Dopiero po dotknięciu lub przekrojeniu następuje reakcja i grzyb zmienia barwę na intensywnie niebieską. Kapelusz ma zazwyczaj średnicę od 5 do 12 cm, trzonek do 10 cm o grubości od 1 do 3 cm. Młode owocniki są łukowate, później poduchowate, w końcu stają się płaskie.

Oficjalnie nazwy piaskowiec modrzak używa się od lat 60. XX wieku. Znany jest on również jako m.in. huba siniak, borowik polny, borowik siniak, granatek czy siny grzybek.

Gdzie szukać piaskowca modrzaka?

Gdzie można znaleźć piaskowca modrzaka? Podpowiedzią może być już sama nazwa, która wskazuje, że najczęściej występuje on na glebach piaszczystych, na terenie całej Polski, jednak najczęściej w okolicach podgórskich i w górach. Znajdziemy go zarówno w lasach liściastych i iglastych, wśród sosen, brzóz, buków lub dębów.

Zmiana koloru piaskowca modrzaka często zniechęca do jego zbierania, jednak w opinii wielu grzybiarzy, jest on uznawany za bardzo smaczny gatunek, używany do zup i sosów, a także do suszenia.

