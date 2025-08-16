Tragiczny finał sprzeczki o dziewczynę. Nie żyje młody mężczyzna pchnięty nożem

W piątek (15 sierpnia) nad ranem na deptaku Bogusława w Szczecinie doszło do sprzeczki młodych ludzi, która zakończyła się śmiercią jednego z uczestników.

Policja zatrzymała w związku ze sprawą pięć osób (czterech Polaków i Gruzina) w wieku 21-23 lat.

Podczas kłótni użyto noża, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a druga została ranna.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego incydentu i stawia zatrzymanym zarzuty.

Nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie poinformowała PAP o zatrzymaniu pięciu osób w wieku 21-23 lat. Zatrzymanie ma związek z tragiczną w skutki sprzeczką, która miała miejsce w piątek (15 sierpnia) nad ranem w okolicach deptaku Bogusława. Jak udało się ustalić Polskiej Agencji Prasowej, przyczyną konfliktu był spór na tle osobistym, związany z partnerką jednego z uczestników zajścia.

Szczecin: Kłótnia o partnerkę zakończona tragedią. Jedna osoba nie żyje, druga ranna!

Kłótnia, która wywiązała się między młodymi ludźmi, eskalowała w zastraszającym tempie. W pewnym momencie doszło do użycia noża. - Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna – przekazała nadkom. Gembala.

Policjantka dodała, że w związku z prowadzonymi czynnościami zatrzymano pięć osób – czterech Polaków i Gruzina. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa. Trwają czynności z udziałem zatrzymanych. Jeszcze w sobotę mają im zostać postawione zarzuty.

Śledztwo w toku. Jakie zarzuty usłyszą zatrzymani w związku ze śmiercią mężczyzny?

Szczegóły dotyczące zarzutów, jakie zostaną postawione zatrzymanym, nie są jeszcze znane. Prokuratura prowadzi przesłuchania i analizuje zebrany materiał dowodowy. Śledczy starają się ustalić dokładny przebieg zdarzeń oraz rolę poszczególnych osób w tragicznym incydencie.