Podwójne zabójstwo w Lipianach. Dwie kobiety zginęły od ciosów siekierą

Do makabrycznej zbrodni doszło w październiku 2024 r. W jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei odkryto ciała dwóch kobiet w wieku 64 i 81 lat. Jak ustalono, ofiary zostały zamordowane przez 28-letniego Fabiana S., który zadał im śmiertelne ciosy siekierą w głowę. O makabrycznym odkryciu poinformowała sąsiadka, która znalazła zwłoki jednej z kobiet na klatce schodowej kamienicy.

Zaskakująca decyzja prokuratury. Sprawca uniknie kary?

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec Fabiana S. Jak informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda, decyzja ta spowodowana jest opinią biegłych psychiatrów, którzy rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną.

- Dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną i zgodnie uznali, że w czasie czynu miał on z powodu choroby zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem – przekazała prok. Julia Szozda.

Co dalej ze sprawą Fabiana S.?

Mimo umorzenia postępowania, prokuratura zawnioskowała o zastosowanie wobec Fabiana S. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz podjęcia terapii uzależnień. Biegli psychiatrzy i psycholog uznali, że aktualny stan psychiczny podejrzanego wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia podobnych czynów zabronionych. 28-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Fabian S. w dalszym ciągu przebywa w areszcie. Mężczyzna był już wcześniej karany.

