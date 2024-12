Wiata na peronie przystanku na Pogodnie powstała w pierwszej połowie lat 70. XX wieku i jest jednym z przykładów modernistycznego ekspresjonizmu konstrukcyjnego - tego samego, który reprezentuje m.in. dworzec kolejowy w Katowicach czy budynek auli PUM na terenie szpitala na Pomorzanach. W środowisku architektów ta niepozorna na pierwszy rzut oka budowla, przedstawia dużą wartość i ich zdaniem należałoby ją zachować. Pomimo "ciężkiego" materiału, z jakiego została wykonana, sprawia wrażenie bardzo "lekkiej" i delikatnej konstrukcji. Na dodatek jest to budowla, która pod względem architektury zdecydowanie wyróżnia się wśród innych, które powstały w Szczecinie, gdyż jest niepowtarzalna.

Gdy prace nad utworzeniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zaczęły nabierać realnych kształtów, wszystko wskazywało na to, że podczas przebudowy przystanku charakterystyczne zadaszenie bezpowrotnie zniknie i zostanie zastąpione "systemową" infrastrukturą. Jednak dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców, w 2019 roku żelbetową konstrukcję udało się wpisać do rejestru zabytków, dzięki czemu wiata stała się jednym z najmłodszych zabytków w Szczecinie. W związku z tym, konieczne były zmiany w projekcie nowego przystanku, by uwzględniał on zachowanie konstrukcji.

W maju 2024 roku wiata została odcięta od podpór i przeniesiona w inne miejsce, by można było rozpocząć prace konserwatorskie. W tym samym czasie rozpoczęła się przebudowa peronu. Po około pół roku, zabytkowe zadaszenie, już oczyszczone i zakonserwowane, powróciło na swoje dawne miejsce. Mimo, że do zrobienia pozostało jeszcze bardzo dużo, można już wyobrazić sobie ostateczny efekt.

Dzięki oryginalnemu zadaszeniu na peronie, przystanek Szczecin Pogodno będzie jednym z najbardziej charakterystycznych na trasie SKM. Prace na linii w kierunku Polic powinny zakończyć się w 2025 roku, a pierwsze pociągi mają zacząć wozić pasażerów w pierwszej połowie 2026 roku.

