Niecodzienna interwencja na drodze

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wykazał się niezwykłą empatią i refleksem, ratując łabędzia, który znalazł się na środku jezdni. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, nietypowa interwencja zakończyła się szczęśliwie.

Łabędź w niebezpieczeństwie

Asp. sztab. Krzysztof Kleinszmit, technik kryminalistyki, jadąc na miejsce zdarzenia, zauważył łabędzia poruszającego się po ruchliwej drodze. Ptak stwarzał realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policjant z Choszczna uratował łabędzia przed pewną śmiercią

Nie zastanawiając się ani chwili, policjant natychmiast zatrzymał radiowóz i podjął działania, aby pomóc zwierzęciu. Funkcjonariusz ostrożnie sprowadził ptaka z jezdni w bezpieczne miejsce, zapobiegając potencjalnemu wypadkowi.

Dopiero po upewnieniu się, że ptakowi nic nie grozi, funkcjonariusz ruszył dalej, aby zrealizować swoje służbowe zadania.

