Spis treści
Niecodzienna interwencja na drodze
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wykazał się niezwykłą empatią i refleksem, ratując łabędzia, który znalazł się na środku jezdni. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, nietypowa interwencja zakończyła się szczęśliwie.
Polecany artykuł:
Łabędź w niebezpieczeństwie
Asp. sztab. Krzysztof Kleinszmit, technik kryminalistyki, jadąc na miejsce zdarzenia, zauważył łabędzia poruszającego się po ruchliwej drodze. Ptak stwarzał realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.
Policjant z Choszczna uratował łabędzia przed pewną śmiercią
Nie zastanawiając się ani chwili, policjant natychmiast zatrzymał radiowóz i podjął działania, aby pomóc zwierzęciu. Funkcjonariusz ostrożnie sprowadził ptaka z jezdni w bezpieczne miejsce, zapobiegając potencjalnemu wypadkowi.
Dopiero po upewnieniu się, że ptakowi nic nie grozi, funkcjonariusz ruszył dalej, aby zrealizować swoje służbowe zadania.