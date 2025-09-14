Farciarz wydał 20 zł na zdrapkę i spełnił marzenie o wielkiej wygranej. Fortuna na koncie

O wielkim farcie może mówić mieszkaniec Międzyzdrojów, który w punkcie Lotto przy ul. Gryfa Pomorskiego 25/U8 kupił zdrapkę KLUB MILIONERÓW i wygrał okrągły milion złotych. Kartonik został kupiony w piątek 12 września. Zdrapka KLUB MILIONERÓW kosztowała aż 20 zł, ale ostatecznie zaprocentowało to olbrzymią wygraną. Milion złotych można przeznaczyć na spłatę zadłużeń, kupno mieszkania czy inwestycję. W zdrapce KLUB MILIONERÓW nie ma już wygranych wartych 1 000 000. Nakład tej zdrapki to 2 miliony losów.

Zdrapki Lotto od lat cieszą się dużą popularnością wśród graczy w całej Polsce. To jedna z najprostszych form gier losowych – wystarczy kupić kartonik, zdrapać warstwę ochronną i sprawdzić, czy pod nią kryje się wygrana. Kwoty mogą być różne – od symbolicznych kilku złotych, aż po wysokie sumy, które zmieniają życie zwycięzców. Wielu uczestników wierzy, że to właśnie im dopisze szczęście, dlatego regularnie sięgają po nowe zdrapki, licząc na nagłą odmianę losu i niespodziewane bogactwo. Wygrana w Międzyzdrojach to najwyższa w ostatnim czasie wygrana w zdrapkach Totalizatora Sportowego. Ostatnia taka wygrana padła 7 sierpnia w Puławach. Wówczas ktoś również zgarnął milion złotych. A wy próbujecie swojego szczęścia w zdrapkach? Oddajcie głos w naszej sondzie.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.