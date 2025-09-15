Koszmarna plaga nad Bałtykiem. Niemieccy turyści uciekają w popłochu

Spis treści
Komary atakują nad Bałtykiem
Komary są dobrze znane mieszkańcom Świnoujścia i turystom odwiedzającym ten nadmorski kurort. Od lat pojawiają się skargi na kąsające insekty. Jednak w ostatnim sezonie plaga komarów objęła także niemieckie wybrzeże, m.in. popularną wśród turystów wyspę Rugia. Wielu wczasowiczów przyznaje, że czegoś takiego nad Bałtykiem nie doświadczyli od lat.
Turyści masowo skarżą się na ugryzienia
W popularnych kurortach nad Bałtykiem, m.in. położonych na Rugii, wczasowicze masowo skarżą się na ugryzienia. Krótkie wyjście na plażę kończy się bolesnymi i swędzącymi śladami. W sieci roi się od komentarzy turystów, którzy piszą, że są „całkowicie pogryzieni” i pytają, czy taka sytuacja zdarza się co roku. Wielu przyznaje, że przez plagę komarów wypoczynek stracił na wartości.
- "Naprawdę źle jest w tym roku"
- "Przebijają się nawet przez jeansy"
- "Mieszkam na Rugii i zużyłam już 5 butelek Autana"
- "Psa też spryskaliśmy"
- "Siedzenie w koszyku plażowym w Thiessow jest nie do zniesienia"
- można przeczytać m.in. na facebookowej grupie "Rügen - immer im Herzen".
"Wyjątkowa sytuacja"
Zdaniem ekspertów, tegoroczna sytuacja jest wyjątkowa. Jak donosi "Nordkurier", nasilone opady deszczu odegrały kluczową rolę w obecnej sytuacji. Carsten Pusch z Naturschutzbund Deutschland, czyli Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody, tłumaczy, że jeszcze wiosną komary były praktycznie niewidoczne, jednak seria deszczowych tygodni stworzyła dla nich idealne warunki do rozwoju. Stojąca woda w postaci kałuż, zalanych łąk i małych zbiorników stała się doskonałym miejscem do rozmnażania insektów. Wystarczyło kilka dni ciepłej pogody po opadach, by populacja komarów gwałtownie wzrosła i zamieniła się w prawdziwą plagę.
Eksperci nie pozostawiają złudzeń. "Podobne sytuacje mogą się powtarzać"
Czy wakacje nad Bałtykiem będą już zawsze kojarzyć się z uciążliwymi owadami i ukąszeniami? Eksperci ostrzegają, że podobne sytuacje mogą się powtarzać, jeśli przyszłoroczne lato przyniesie kolejne fale opadów i wysokich temperatur - informuje polinijny portal polskiobserwator.de. Specjaliści zalecają, by śledzić prognozy pogody i być przygotowanym na różne scenariusze. Na wszelki wypadek, oprócz olejku do opalania, warto zaopatrzyć się również w środki do odstraszania komarów.