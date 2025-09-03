Wielki park rozrywki w Polsce zamknięty. Do akcji wchodzi prokuratura

Miał być konkurencją dla Energylandii

Hossoland został zbudowany w Brojcach, niedaleko Gryfic. Z założenia miał być miasteczkiem tematycznym i jedną z głównych atrakcji turystycznych w Polsce. Położony blisko popularnych kurortów nadmorskich, przyciągał turystów z całego kraju. Określany był m.in. mianem "nowej Energylandii".

Pierwotnie Hossoland miał być otwarty w Dzień Dziecka, jednak termin został przesunięty. Ostatecznie park rozrywki otwarto pod koniec czerwca. Jednak już krótko po starcie pojawiły się problemy. Odwiedzający skarżyli się również na niedziałające atrakcje. Pod koniec sierpnia wyłączona z użytku była większość urządzeń, co powodowało złość wśród osób, które zakupiły bilety i nie mogły z nich korzystać. Sprawą zainteresował się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który informował, w jaki sposób można dochodzić swoich praw.

„Jeśli karuzela nie działa, albo rollercoaster cały dzień był "chwilowo zamknięty" a nie było informacji o tym przy zakupie biletu – złóż reklamację. Masz prawo zwrotu całości lub proporcjonalnej części kwoty”

– przypominał UOKiK zdenerwowanym klientom.

Nagłe zamknięcie i zaskoczenie

Niespodziewanie, 1 września Hossoland został zamknięty. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych właściciele parku poinformowali o planowanych pracach nad udoskonaleniem infrastruktury i rozbudową stref rozrywki. Odwiedzający byli zaskoczeni tą nagłą decyzją.

Jak poinformowali przedstawiciele parku rozrywki, osoby, które zakupiły bilety na Hossoland, mają możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy.

„Jeśli posiadacie niewykorzystane bilety – prosimy o kontakt mailowy pod adresem [email protected]. Oferujemy możliwość zwrotu za bilety lub wymianę ich na voucher do wykorzystania w przyszłym sezonie oraz dodatkowy darmowy bilet w formie rekompensaty za niedogodności!”

– czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

Prokuratura wkracza do akcji

Oficjalny powód zamknięcia Hossolandu nie okazał się dla wszystkich przekonujący. W lokalnym mediach pojawiły się doniesienia, że prawdziwą przyczyną zawieszenia działalności miały być ciągłe awarie, ale także problemy formalne, związane z niezbędnymi pozwoleniami, a także interwencja prokuratury.

„Postępowanie faktycznie zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Gryfinie postanowieniem z dnia 21 sierpnia br.”

– potwierdza Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, cytowana przez Wirtualną Polskę.

Postępowanie miało zostać wszczęte na podstawie zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i dotyczy sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego poprzez dopuszczenie do użytkowania obiektu pomimo braku posiadania przez ten podmiot wszystkich niezbędnych postanowień.

Park rozrywki bez pozwoleń

Te doniesienia potwierdza Ilona Jarczak z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach. Jak tłumaczy w rozmowie z wp.pl, inwestor nie uzyskał dotychczas pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie do nas trafił już w czerwcu, ale był niekompletny. W związku z tym to postępowanie wciąż jest procedowane – tłumaczy Ilona Jarczak.

W takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść do otwarcia parku rozrywki. Wprawdzie - jak informuje wp.pl, inwestor starał się uzupełnić braki formalne, ale robił to dość chaotycznie. Aktualnie trwają intensywne rozmowy i jest nadzieja, że uda się to zakończyć jeszcze w tym miesiącu.

Co dalej z Hossolandem?

Przedstawiciele parku rozrywki w Brojcach na chwilę obecną nie podali terminu ponownego otwarcia obiektu. Nie wiadomo również, co dalej z około 300 pracownikami, którzy z dnia na dzień stracili zatrudnienie.

Hossoland zajmuje ponad 40 hektarów. Park rozrywki został podzielony na cztery strefy tematyczne, które nawiązują do lokalnych legend i baśni. Inwestycja ma być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Mimo krótkiego, zaledwie dwumiesięcznego okresu działalności, park rozrywki w Brojcach zdążył zdobyć popularność wśród miłośników parków rozrywki. Duże nadzieje z Hossolandem wiążą również przedsiębiorcy, którzy zgodnie twierdzą, że jest to inwestycja, która wzbogaca atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego i która przyniesie korzyści dla lokalnej gospodarki.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie