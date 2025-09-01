Hossoland zawiesza działalność. Co z biletami?

Od poniedziałku Hossoland jest nieczynny. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych właściciele parku informują o planowanych pracach nad udoskonaleniem infrastruktury i rozbudową stref rozrywki.

Osoby, które zakupiły bilety na Hossoland, mają możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy.

„Jeśli posiadacie niewykorzystane bilety – prosimy o kontakt mailowy pod adresem [email protected]. Oferujemy możliwość zwrotu za bilety lub wymianę ich na voucher do wykorzystania w przyszłym sezonie oraz dodatkowy darmowy bilet w formie rekompensaty za niedogodności!”

– czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

Dlaczego Hossoland jest zamknięty?

Hossoland rozpoczął swoją działalność pod koniec czerwca. Miał być konkurencją dla Energylandii i wakacyjnym hitem Pomorza Zachodniego. Jednak już na starcie pojawiały się problemy. Data otwarcia została przesunięta. Odwiedzający skarżyli się również na niedziałające atrakcje. Pod koniec sierpnia wyłączona z użytku była większość urządzeń, co powodowało złość wśród osób, które zakupiły bilety i nie mogły z nich korzystać. Sprawą zainteresował się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który informował, w jaki sposób można dochodzić swoich praw.

„Jeśli karuzela nie działa, albo rollercoaster cały dzień był "chwilowo zamknięty" a nie było informacji o tym przy zakupie biletu – złóż reklamację. Masz prawo zwrotu całości lub proporcjonalnej części kwoty”

– przypominał UOKiK zdenerwowanym klientom.

Co dalej z Hossolandem?

Przedstawiciele parku rozrywki w Brojcach na chwilę obecną nie podali terminu ponownego otwarcia obiektu. Nie wiadomo również, co dalej z około 300 pracownikami, którzy z dnia na dzień stracili zatrudnienie.

Hossoland zajmuje ponad 40 hektarów. Park rozrywki został podzielony na cztery strefy tematyczne, które nawiązują do lokalnych legend i baśni. Inwestycja ma być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Mimo krótkiego, zaledwie dwumiesięcznego okresu działalności, park rozrywki w Brojcach zdążył zdobyć popularność wśród miłośników parków rozrywki. Duże nadzieje z Hossolandem wiążą również przedsiębiorcy, którzy zgodnie twierdzą, że jest to inwestycja, która wzbogaca atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego i która przyniesie korzyści dla lokalnej gospodarki.

