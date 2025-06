Noc Bajek rozświetli mroki średniowiecza! Wyjątkowe wydarzenie w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

Już 14 czerwca Ogród Dendrologiczny w Przelewicach zamieni się w krainę baśni! Noc Bajek to wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny, które przeniesie Was w świat fantazji, muzyki i niesamowitych efektów świetlnych. Co czeka na uczestników? Gra o Tron, teatr improwizacji i wiele innych atrakcji! Bilety są już w sprzedaży!

Gra o Tron, teatr i magia w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach! Noc Bajek to wydarzenie znane już nie tylko w skali województwa zachodniopomorskiego, ale również w całej Polsce. Każda edycja jest inna, każda ma inny temat przewodni, ale wszystkie łączy jedno: niesamowita podróż do przepięknego świata bajek, baśni, muzycznych przebojów znanych wszystkim najmłodszym uczestnikom, skąpana w fenomenalnej oprawie świetlnej. Nie byłoby to tak wyjątkowe wydarzenie, gdyby nie magiczne miejsce – Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Tu, w otoczeniu ponad 2000 różnych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, po raz ósmy przeniesiemy się w świat bajek, na moment wcielimy się w postać baśniowego bohatera, rozkoszując zmysły wyjątkową grą świateł i magii. Co czeka na uczestników Nocy Bajek? W podróży przez trzy niezależne sceny uczestnicy wydarzenia odkryją następujące atrakcje: Scena za Pałacem obejmie we władanie Teatr Improwizacji Afront ze spektaklem „Opowieść dla króla". Teatr, powstał w roku 2011 i nieustannie z sukcesem na terenie całej Polski prezentuje spektakle tworzone na żywo, czyli bez gotowego scenariusza zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Gdzie jest magia? Na scenie nad Stawem Centralnym! Teatr Rozrywki Trójkąt zaprasza do udziału w przygodzie, która rozpoczyna się w lichej chatce, a po łodyżce fasoli prowadzi do nieba. Widzowie śledząc losy Jaśka mają możliwość dostrzeżenia, że świat stawia trudne wyzwania. Na polanie za Ogrodem Skalnym Sceny mrożące krew w żyłach! Szczecińska Smocza Królowa i Smoczy Ród czyli Polska grupa cosplayerów odtwarzająca postacie z Gry o Tron i Rodu Smoka, przedstawią widzom własną interpretację klasyka nad klasykami czyli Gra o Tron na żywo! Bilety już w sprzedaży! Wyjątkowy świat bajek w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach już 14 czerwca. Bilety w sprzedaży już od 50 zł. Warto się pospieszyć, gdyż ilość miejsc jest ograniczona! Bilet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku 3-6 lat oraz dzieciom i młodzieży szkolnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Dzieciom do 3 roku życia przysługuje wstęp wolny (na podstawie dokumentu tożsamości). i Autor: mat. prasowe Noc Bajek w Przelewicach Komfortowy dojazd na Noc Bajek Jeśli chcieliby Państwo dotrzeć na Noc Bajek bezpiecznie i komfortowo i jednocześnie nie martwić się o miejsce parkingowe w trakcie Urodzinowej Nocy Bajek, istnieje możliwość zakupu biletu wraz z przejazdem w obydwie strony. Oficjalny Przewoźnik Nocy Bajek, największej imprezy w regionie, dedykowanej dla całych rodzin – Follow Me to nie tylko zaufany partner. To najwyższa jakość usług, która może też być i Państwa udziałem. Miejsce odjazdu w Szczecinie: Zatoka dla autokarów, pl. Żołnierza Polskiego 8. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach Ogród Dendrologiczny w Przelewicach to wyjątkowe miejsce na mapie Pomorza Zachodniego, prawdziwy diament znajdujący się na otoczonych naturą terenach wiejskich. Pałac, ogród i zabudowa folwarczna liczą ponad 200 lat. Centrum Kultury-Ogrody Przelewice to kompleks o powierzchni około 45 hektarów. Przelewice słyną z niezwykłego Arboretum i wspaniałych, urządzonym w klasycystycznym stylu sal i piwnic. Przybywają tu rzesze turystów, nowożeńcy, biznesmeni i każdy, kto zakochany jest w ciekawej historii pałacu czy barwnych ogrodach. W Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach znajduje się jeden z najrzadszych na Ziemi, umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Chin i pochodzący z Chin gatunek drzewa: Dawidia chińska, zwana potocznie "drzewem chusteczkowym". Dawidia jest symbolem naszego ogrodu a jej kwiat znajduje się w logo Centrum Kultury. W Ogrodzie możemy podziwiać również ogród skalny, ogród japoński, źródlisko, trzy stawy oraz staw centralny, oraz jedyną taka w Polsce aleję kalin. 15 zdjęć Artykuł sponsorowany