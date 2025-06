Producenci samochodów ostrzegają przed nową falą oszustw wymierzonych w osoby planujące zakup używanego samochodu. Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, przestępcy z całej Europy, w tym z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, tworzą fałszywe strony internetowe, oferując do sprzedaży pojazdy, które nie istnieją. Schemat działania oszustów jest tak dopracowany, że nawet ostrożni kupujący mogą paść ich ofiarą.

Volkswagen ostrzega przed oszustami

Na celowniku przestępców znalazła się m.in. firma Volkswagen. Fałszywe strony internetowe do złudzenia przypominają oficjalne platformy tego koncernu motoryzacyjnego. Wykorzystują logo, identyfikację wizualną, a nawet oryginalne sformułowania firmy. Klienci kuszeni są niezwykle atrakcyjnymi ofertami, a komunikacja odbywa się za pośrednictwem e-maili, numerów telefonów i kont bankowych, które wydają się autentyczne. Na fałszywych platformach modele Volkswagena oferowane są w mocno zaniżonych cenach, rzekomo z powodu likwidacji zapasów lub specjalnych promocji. Ofiary są przekonywane, by zapłacić z góry – częściowo lub całość – za samochód, który nigdy do nich nie dotrze. W rzeczywistości pieniądze trafiają do oszustów, a kupujący w efekcie pozostają bez auta i bez szans na odzyskanie straconych pieniędzy.

Volkswagen apeluje do wszystkich poszkodowanych o natychmiastowe zgłoszenie przestępstwa i zaleca unikanie płatności bez osobistego sprawdzenia samochodu i tożsamości sprzedającego. Koncern uruchomił wewnętrzną kampanię prewencyjną i współpracuje z władzami w celu zidentyfikowania siatek przestępczych.

Inne znane firmy na celowniku przestępców

Jak się okazuje, Volkswagen nie jest jedyną marką dotkniętą tym nielegalnym procederem. Podobne ostrzeżenia wydały również firmy Audi i Mercedes-Benz, po tym jak klienci z Niemiec i innych krajów Europy zaczęli zgłaszać, że padli ofiarą oszustwa. Jak czytamy na portalu polskiobserwator.de, w przypadku Audi, przestępcy posunęli się nawet do wykorzystywania prawdziwych zdjęć pracowników firmy, aby zwiększyć wiarygodność fałszywych stron i materiałów promocyjnych. Podobnie było w przypadku firmy Mercedes-Benz, gdzie zidentyfikowano fałszywe e-maile, w których oszuści posługiwali się prawdziwymi nazwiskami pracowników oraz oficjalnymi adresami biur z sieci dealerskiej marki.

Jak nie dać się oszukać? Eksperci radzą

Eksperci zalecają, by w przypadku chęci zakupu samochodu, zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w sytuacji gdy cena pojazdu wydaje się bardzo atrakcyjna. Zanim dojdzie do transakcji, oferta powinna być wcześniej dokładnie zweryfikowana, najlepiej na miejscu, podczas fizycznego spotkania ze sprzedawcą i oględzinach samochodu. Nie należy również dokonywać żadnych przedpłat.

Quiz. Czy rozpoznasz markę samochodową po logo? Pytanie 1 z 15 Która marka samochodów posługuje się tym logiem? Citroen Suzuki Opel Następne pytanie