Niemcy krytykują: Bałtyk zawiódł ich po całości. "To niedopuszczalne"

Niemcy na wakacjach w Polsce

Letnie wakacje nad Morzem Bałtyckim od lat cieszą się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród Polaków, ale także wśród turystów z Niemiec. Bliskość granicy, przystępne ceny, coraz lepsza infrastruktura oraz malownicze plaże sprawiają, że wielu naszych zachodnich sąsiadów chętnie spędza urlop właśnie po polskiej stronie Bałtyku. Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg czy Mielno to tylko niektóre z miejsc, które Niemcy odwiedzają regularnie, często z dużym entuzjazmem. Nie tak dawno zachodnie media chwaliły polskie miasta za przyjazną atmosferę, dobrą kuchnię i rosnący poziom usług, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Niemcy zachwyceni polskim miastem. Mają do niego tylko dwie godziny z Berlina. Teraz jednak - co ciekawe - pojawiła się ostra fala krytyki, dotycząca jednego z popularnych kurortów w nadmorskim regionie po stronie naszych sąsiadów.

Kontrowersje wokół wakacji nad Bałtykiem. Niemcy podzieleni

Wyspa Uznam, znana z szerokich plaż, zdrowego powietrza i malowniczych krajobrazów, od lat jest jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Niemców. W ostatnim czasie jednak ten sielankowy obraz został poniekąd złamany. Na portalu "Nordkurier" pojawił się bowiem wpis turysty z Niemiec, któremu nie do końca podobało się na wakacjach. Mężczyzna zarzucił mieszkańcom Uznamu nieuprzejmość i brak gościnności. Skarżył się także na zbyt małą liczbę znaków informacyjnych na plażach oraz obecność psów bez smyczy. W ślad za nim posypały się podobne głosy.

Pochodzimy ze wschodu Niemiec. Niestety spotkaliśmy wielu bardzo nieprzyjaznych, a nawet sfrustrowanych ludzi. To jest całkowicie niedopuszczalne i powinno dać nam do myślenia - stwierdził jeden z niemieckich turystów, cytuje portal o2.pl.

To prawda, otwartość mieszkańców pozostawia wiele do życzenia. Wszędzie jest masa psów bez smyczy. Rowerzyści robią, co chcą, nie przestrzegają żadnych przepisów ruchu drogowego. Kierowcy wszędzie jadą szybciej, bo nie ma kontroli - relacjonowała inna niemiecka rodzina.

Na szczęście równie często w sieci pojawiają się pozytywne wpisy o nadbałtyckich kurortach i turystycznych miejscowościach. Jak czytamy na portalu o2.pl, rodzina z Nadrenii przyznała, że odwiedza wyspę regularnie i za każdym razem czuje się tam mile widziana:

Byliśmy na Uznam tak wiele razy i za każdym razem czuliśmy się bardzo komfortowo. Spotkaliśmy tylko przyjaznych ludzi, pomocnych i przystępnych, uprzejmych i pełnych szacunku.

Sonda Lubisz wczasy nad Bałtykiem? Tak, ale poza sezonem, gdy jest mniej turystów Nie, woda jest za zimna Lubię o każdej porze roku

Ahlbeck na wyspie Uznam. "Cesarski" kurort nad Bałtykiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.