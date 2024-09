Świnoujście: niemiecka impreza wymknęła się spod kontroli!

Karsibór to jedna z największych wysp Świnoujścia, która charakteryzuje się sielskim klimatem. Szokiem było więc dla okolicznych mieszkańców, gdy dowiedzieli się, a w zasadzie usłyszeli, iż na chronionym obszarze tuż przy rezerwacie przyrody Natura 2000 odbywa się festiwal muzyki techno. Mieszkańcy Karsiborza byli oburzeni hałasem oraz oczywiście naruszeniem cennego obszaru przyrodniczego.

My nie możemy kocyka rozłożyć, bo natura 2000 i bezcenna przyroda, a oni walą głośnikami, że w Policach ich słychać! Hałas, alkohol. Czuje pan ten zapach w powietrzu? Jesteśmy przerażeni - mówiła jedna z mieszkanek, iswinoujscie.pl.

Jak zareagowały jednak władze miasta? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Prezydent Świnoujścia wściekła! "Jestem bardzo zirytowana"

O imprezie szybko dowiedziała się władza miasta, która nie kryła oburzenia i zdziwienia. Okazuje się bowiem, iż na początku sierpnia do Urzędu Miasta wpłynęła wiadomość, w której nadawca poinformował o organizacji rodzinnego wydarzenia na ok. 300-500 osób na prywatnej działce w Karsiborze za zgodą właściciela terenu. To jednak, co faktycznie odbyło się na wyspie przeszło ludzkie pojęcie i nie miało nic wspólnego z rodzinnym wydarzeniem na 300-500 osób.

Urząd Miasta Świnoujście wskazał przepisy, które obowiązują w przypadku organizowania imprez masowych, a także przesłał nazwy i adresy instytucji oraz zwrócił się do strony informującej o doprecyzowanie charakteru wydarzenia. Na tym kontakt z zawiadamiającym urwał się - informuje w facebookowym poście Miasto Świnoujście.

Do całej sytuacji odniosła się również Prezydent Miasta Świnoujście - Joanna Agatowska na Facebooku.

Od wczorajszej nocy odbieram informacje od zdenerwowanych mieszkańców Wyspy Karsibór o uciążliwościach wywołanych nielegalnie zorganizowaną imprezą techno. Rozumiem to i też jestem bardzo zirytowana, tym bardziej, że czujemy się oszukani [...] Organizatorzy są zidentyfikowani, więc o sytuacji zostanie poinformowana Ambasada Niemiec, gdyż są to karygodne zachowania, które narażają na szwank wzajemne zaufanie i polsko - niemieckie relacje dobrosąsiedzkie [...] Bardzo żałuję, że do takiej sytuacji doszło i zapewniam, że nigdy więcej tego typu impreza nie odbędzie się na Wyspie Karsibór zakłócając odpoczynek jej mieszkańcom - czytamy w poście na Facebooku.

Na ten moment nic więcej nie wiadomo, lecz z pewnością to kwestia czasu i organizatorzy imprezy odpowiedzą za swoje czyny.