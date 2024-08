Wakacje nad morzem

Świnoujście "nastawione na Niemców". Nie wszystkim się to podoba

Świnoujście to jeden z najpopularniejszych polskich kurortów nad Bałtykiem. Ze względu na swoje specyficzne położenie tuż przy granicy z Niemcami, jest to miasto, które zdecydowanie wyróżnia się spośród innych. To właśnie tutaj można spotkać najwięcej turystów zza naszej zachodniej granicy. Jedni przyjeżdżają tutaj na dłużej, inni wpadają z krótką wizytą podczas dłuższego pobytu w położonych zaledwie kilka kilometrów dalej niemieckich miejscowości wypoczynkowych jak Ahlbeck, Heringsdorf czy Bansin. Jednak czy Świnoujście jest miastem typowo "nastawionym na Niemców"?