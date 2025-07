Tegoroczny Festiwal Dumy rozpoczął się 5 lipca tęczowym przejazdem rowerowym przez centrum Szczecina i wydarzeniem artystycznym w Kurzym Młynie. W kolejnych dniach odbywały się wystawy, panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania przy planszówkach czy drag show. Kulminacją festiwalu będzie 7. Szczeciński Marsz Równości poprzedzony Piknikiem Równości na Jasnych Błoniach.

Mimo, że pogoda była dość kapryśna i chwilami padał deszcz, frekwencja dopisała. Według wstępnych szacunków, w Marszu wzięły udział ponad tysiąc osób.

- Mimo niesprzyjającej aury jest nas bardzo dużo. Kolorowy, uśmiechnięty tłum - mówi "Super Expressowi" Andrzej Witczak ze stowarzyszenia Lambda Szczecin. - Idziemy po równe prawa, idziemy po równość małżeńską, idziemy po godny proces tranzycji i idziemy za ochroną przed mową nienawiści.

Tęczowy korowód przeszedł z Jasnych Błoni m.in. przez al. Wojska Polskiego, pl. Szarych Szeregów, pl. Grunwaldzki i pl. Rodła, by powrócić na miejsce startu.

- Ludzie muszą mieć prawo do wyrażania siebie, a my nie mamy prawa się wtrącać w cudze życie - mówi pani Alicja, która przyszła na Jasne Błonia w pięknym wianku we włosach. - Jeżeli to nikomu nie robi krzywdy, dlaczego mamy być przeciw? Ja jestem za.

- Jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że jesteśmy. Jest fajnie, jest kolorowo i jest wesoło - mówi Robert, uczestnik marszu.

W wydarzeniu wzięli udział ludzie w różnym wieku, o różnej orientacji, narodowości czy kolorze skóry. Marsz Równości był adresowany do wszystkich zainteresowanych.

- Zawsze wspieramy takie inicjatywy. Jest kolorowo i wesoło. Jak można nie lubić takich ludzi? Wszyscy uśmiechnięci, fajna muzyka, ludzie się przebierają. Jak karnawał! - mówi Konrad, który przyszedł na Jasne Błonia z żoną i córką.

Fajnej muzyki nie brakowało. Z trzech platform rozbrzmiewały taneczne rytmy i nieśmiertelne przeboje takich gwiazd jak m.in. Lady Gaga, Madonna, Kylie Minogue, ABBA czy Cindy Lauper. Chwilami trasa marszu zmieniała się w wielki dyskotekowy parkiet.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci. Wydarzenie przebiegło spokojnie, bez poważnych incydentów.

Organizatorem Szczecińskiego Festiwalu Dumy i 7. Szczecińskiego Marszu Równości jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Wydarzenie zostało objęte patronatami Prezydenta Szczecina, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego i Komisji Europejskiej.