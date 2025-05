Niemcy zachwyceni polskim miastem. Mają do niego tylko dwie godziny z Berlina

Spis treści

Polskie miasto nową perełką turystyczną Niemiec? Nasi sąsiedzi nie mogą wyjść z zachwytu

Polska od lat zachwyca swoją różnorodnością, historią i niezwykłą urodą, a my Polacy dobrze wiemy, że nasz kraj to prawdziwa skarbnica miejsc wartych odwiedzenia. Mamy do zaoferowania naprawdę wiele - od gór po morze i od tętniących życiem metropolii po pełne uroku i spokojne wsie. Te aspekty coraz częściej przyciągają uwagę także naszych zachodnich sąsiadów zza Odry. Niemcy zachwycają się bowiem polskimi miastami, o czym pisaliśmy już w ostatnim czasie tutaj: Nadmorskie uzdrowisko zachwyca Niemców. Nazywają je perełką. To jednak nie koniec, bowiem teraz Niemcy zwracają uwagę na Szczecin, mówiąc, iż to idealna destynacja na jednodniowy wypad za granicę.

Szczecin doceniony przez Niemców. Zachwalają naszą kuchnię

Szczecin zyskuje coraz większą popularność wśród niemieckich turystów. Polskie miasto, choć znane od dawna, dopiero teraz odkrywane jest na nowo jako doskonałe miejsce na jednodniowy wypad z Berlina. Niemiecki portal t-online.de przekazał w ostatnim czasie swoim czytelnikom, iż Szczecin to świetna lokalizacja na city-break, zachwalając przy tym lokalną historię, kulturę i kuchnię.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Niemcy zachwyceni Szczecinem [ZDJĘCIA]

Szczecin atrakcje. Co robić w mieście?

Szczecin to piękne miasto położone nad Odrą, które kryje w sobie prawdziwe skarby! Od historycznych zabytków po nowoczesne atrakcje - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Co więc zobaczyć w Szczecinie? Poniżej prezentujemy kilka ciekawych lokalizacji:

Wały Chrobrego

Zamek Książąt Pomorskich

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Podziemne Trasy Turystyczne

Jezioro Szmaragdowe

Katedra św. Jakuba Apostoła.