Szczecin. 19 dzieci poszkodowanych. Jeden z uczniów rozpylił gaz pieprzowy?

19 uczniów zostało poszkodowanych, czworo trafiło do szpitala - to konsekwencje rozpylenia nieznanej substancji w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie. Wszystko działo się w czasie zajęć w poniedziałek, 9 czerwca, gdy według nieoficjalnych informacji Radia Eska jeden z uczniów prawdopodobnie rozpylił gaz pieprzowy. Wkrótce później dzieci zaczęły się skarżyć m.in. na duszności, zawroty głowy pieczenie w gardle. Do szpitala zabrano trzy dziewczynki w wieku 10-13 lat i chłopca w wieku 13 lat.

- Reszta poszkodowanych po wykonaniu niezbędnych czynności ratunkowych pozostała na miejscu zdarzenia pod opieką opiekunów. Na miejscu pracowała również straż pożarna - powiedziała Radiu Eska Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Podobne zdarzenie miało miejsce pod koniec maja w Zelowie w województwie łódzkim, gdzie 12-latek rozpylił gaz pieprzowy, co skończyło się ewakuacją całej szkoły.

- Chłopiec, który rozpylił gaz, tłumaczył, że znalazł pojemnik i chciał jedynie „poczuć jego zapach”. Nie przewidział jednak skutków swojego eksperymentu - informował "Super Express".

Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratownicze, w tym również policja. W tym przypadku nie było konieczności hospitalizacji żadnego z dzieci, ale sprawa zachowania niesfornego ucznia trafiła do miejscowego sądu rodzinnego, który oceni teraz zachowanie chłopca pod kątem spowodowania zagrożenia dla innych osób.