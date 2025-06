Szczecińskie kąpielisko stało się memem. Z absurdalnych ławek śmieje się już cała Polska

Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 10.06.2025? To duża kasa!

W ubiegłym tygodniu lokalny portal wSzczecinie.pl opisał dość absurdalną sytuację na kąpielisku w Dąbiu. Szczególną uwagę zwróciły ławki ustawione wzdłuż ścieżek. Wprawdzie stoją już od dłuższego czasu, a pierwszy rzut oka wyglądają one zupełnie normalnie, jednak po bliższym przyjrzeniu się, uwagę zwraca jeden szczegół. Chodzi o naklejki z ostrzeżeniem, które znajdują się na każdej z ławek.

Niecodzienne ostrzeżenie na ławkach

Co takiego niebezpiecznego jest w zwykłych ławkach. Te ustawione na plaży w Dąbiu są bowiem wykonane ze stali nierdzewnej. Ten materiał wydaje się bardzo trwały, odporny na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia. Ma jednak jedną dość istotną wadę. W upalne dni, w promieniach słońca nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, co grozi poparzeniem. Na ławkach umieszczono więc ostrzeżenie o treści: "Uwaga! Nagrzewające się elementy".

Wcześniej ławki znajdowały się pod drzewami, które dawały cień i ochłodę. Drzewa jednak wycięto i siedziska ustawione w pełnym słońcu okazały się niebezpieczne dla użytkowników. Rozwiązaniem tej sytuacji - poza wspomnianymi ostrzeżeniami - mają być dachy-żagle, które będą osłaniać ławki przed promieniami słonecznymi i chroniły je przed nadmiernym nagrzewaniem się, a użytkowników przed poparzeniem.

Cała sytuacja wydaje się więc co najmniej absurdalna.

- Najpierw wycięliśmy piękne wiekowe drzewa, które dawały cień, a teraz będziemy stawiali żagle, by osłoniły ławki. To pokazuje absurd tej sytuacji - komentuje m.in. szczeciński radny Przemysław Słowik.

Z ławek na kąpielisku w Dąbiu śmieje się cała Polska

Nie trzeba było długo czekać, by o niebezpiecznych ławkach dowiedziała się cała Polska. O absurdzie na plaży w Dąbiu napisało już kilka ogólnopolskich portali, w tym znany z internetowych memów serwis Demotywatory.pl. Mówiąc krótko: szczecińskie kąpielisko stało się memem i drwi już z niego niemal cały kraj.

Internauci nie mają litości. "Czas na grilla"

Jak to często bywa w takich sytuacjach, internauci nie zawiedli i bez grama litości komentowali ławki na szczecińskim kąpielisku.

"Zmusiłabym do kilku godzin siedzenia decydentów"

"Jeszcze je pod prąd podłączyć i będzie komplet"

"W zimie będzie się przymarzać"

"Idzie lato, czas na grilla"

"Na karkóweczkę jak znalazł"

"Ja to bym kazał je jeszcze na czarno pomalować. A co!"

"Polacy lubią grilować"

"D*pa z rusztu!"

"To takie suszarki na mokre ręczniki i bieliznę"

- komentują internauci w mediach społecznościowych.