Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym przypomnicie sobie najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas urlopu. Pytania dotyczą również różnych ciekawostek związanych z popularnymi miejscami, które przyciągają turystów. Zasady są bardzo proste. Wystarczy wskazać, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli uda wam się osiągnąć co najmniej wynik 10/15, możecie śmiało pakować walizki i ruszać w drogę, gdyż poradzicie sobie w nawet najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Gotowi na wyzwanie?

Wakacyjny quiz: prawda czy fałsz? Pytanie 1 z 15 Wakacje letnie w Polsce trwają od początku czerwca do końca września. Prawda Fałsz Następne pytanie

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Rozmówki "polsko-zagraniczne". Niektóre słówka was zaskoczą, albo rozbawią do łez!

» Czy masz sokoli wzrok? Poniżej 7/10 musisz odwiedzić okulistę!

» Czy potrafisz rozróżniać KOLORY? Z wynikiem 10/15 jesteś prawdziwym MISTRZEM!

» Nieoczywiste ATRAKCJE turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu?

» Te miejsca są znane w całej Polsce. Rozpoznasz je na tych zdjęciach?

» Które miasto jest większe? Naprawdę MOCNO się zdziwisz!

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

» Te państwa NAPRAWDĘ tak się nazywają! Rozpoznasz je wszystkie?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.