Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę w budynku produkcyjno-magazynowym przy ul. Kujota. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców.

  • Pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Szczecinie
  • Strażacy otrzymali zgłoszenie w nocy z soboty na niedzielę
  • Alert RCB dla mieszkańców Szczecina

Strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 1:32.

- Po dojechaniu pierwszych zastępów potwierdzono pożar zewnętrzny tego budynku - informuje st. kpt Franciszek Goliński Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. - Na miejscu zostały zadysponowane dodatkowe zastępy Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej oraz Powiatowej Straży Pożarnej.

Pożarem objęta była hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych. W budynku nie stwierdzono obecności żadnych osób. 10 pracowników, którzy znajdowali się wewnątrz, sami opuścili budynek. Jak dodał st. kpt. Franciszek Goliński, jeden z pracowników potrzebował pomocy medycznej.

- Został zaopatrzony przez zespół ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala - dodaje strażak.

Na miejscu wciąż prowadzone są działania gaśnicze. Trwa dogaszanie ognia.

- Zaangażowanych jest kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, jak i również grupa ratownictwa chemicznego w celu monitorowania jakości powietrza. Jest grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, jak również komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej- dodaje st. kpt Franciszek Goliński.

Do mieszkańców Szczecina został wysłany alert RCB.

"Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb"

- czytamy w ostrzeżeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

