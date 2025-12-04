Ale wtopa! Diler pomylił klientów z policjantami... i wręczył im narkotyki!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-04 17:36

To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, ale wydarzyło się naprawdę. Szczecińscy policjanci przeżyli szok, gdy podczas kontroli klatki schodowej, znajdujący się tam młody mężczyzna wręczył im woreczek z narkotykami! Diler myślał, że to jego klienci.

Diler zaliczył wtopę

Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzili działania związane z informacją o handlu narkotykami w jednym z budynków. Po wejściu do klatki schodowej, spotkali mężczyznę, który zapytał jednego z nich "to wy?", po czym bez wahania wręczył mu woreczek strunowy z zielonym suszem. Policjanci nie mogli uwierzyć własnym oczom! Diler sam się im podłożył. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 19-latka.

Zatrzymanie i przeszukanie.

Mundurowi natychmiast zatrzymali zaskoczonego 19-latka. W mieszkaniu wskazanym przez młodego mężczyznę, policjanci znaleźli łącznie prawie 30 gramów substancji zabronionych, 7 telefonów oraz gotówkę w kwocie 1560 złotych. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone jako dowody w sprawie.

19-latek w poważnych opałach

Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie wniosku o policyjny dozór.

Policja podkreśla, że każde zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane i sprawdzane, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Tym razem, dzięki "uprzejmości" samego dilera, sprawa została rozwiązana wyjątkowo szybko!

