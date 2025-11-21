Szemrany biznes kwitł w centrum miasta. Nie tylko hazard i narkotyki

Spis treści
Nielegalny hazard w Szczecinie. Wspólna akcja KAS i policji
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, we współpracy z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiej KAS, przeprowadzili skuteczną akcję w jednym z lokali w centrum miasta. Celem było zlikwidowanie nielegalnego punktu, w którym urządzane były gry hazardowe.
Jak informuje KMP w Szczecinie, działania te są wynikiem konsekwentnej pracy obu służb, ukierunkowanej na zwalczanie procederu, który generuje straty dla budżetu państwa i często jest powiązany z inną przestępczością.
Hazard, narkotyki i nielegalny imigrant
Podczas interwencji w lokalu funkcjonariusze natrafili również na inne naruszenia prawa. Zatrzymany został 39-letni mieszkaniec Szczecina, u którego ujawniono narkotyki. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty za posiadanie środków odurzających. W lokalu zatrzymano także obywatela Gruzji, który przebywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.
„W trakcie realizacji mundurowi na miejscu zabezpieczyli łącznie cztery automaty do gier oraz osiem stanowisk komputerowych. Sześć z tych stanowisk było przeznaczonych dla graczy, a zainstalowane na nich oprogramowanie miało charakter gier losowych. Dodatkowo, zabezpieczono dwa stanowiska służące do obsługi tego nielegalnego punktu”
– informuje szczecińska policja.
Konsekwencje dla organizatorów nielegalnego hazardu
Dalsze czynności w sprawie nielegalnych gier hazardowych prowadzić będą funkcjonariusze Zachodniopomorskiej KAS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o grach hazardowych, organizowanie gier na automatach poza licencjonowanym kasynem gry jest surowo karane. Grożą za to między innymi wysokie sankcje finansowe, sięgające nawet 100 tysięcy złotych od jednego automatu.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariusze KAS zapowiadają kontynuację wspólnych, skoordynowanych działań.