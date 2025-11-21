Szemrany biznes kwitł w centrum miasta. Nie tylko hazard i narkotyki

Nielegalny hazard w Szczecinie. Wspólna akcja KAS i policji

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, we współpracy z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiej KAS, przeprowadzili skuteczną akcję w jednym z lokali w centrum miasta. Celem było zlikwidowanie nielegalnego punktu, w którym urządzane były gry hazardowe.

Jak informuje KMP w Szczecinie, działania te są wynikiem konsekwentnej pracy obu służb, ukierunkowanej na zwalczanie procederu, który generuje straty dla budżetu państwa i często jest powiązany z inną przestępczością.

Hazard, narkotyki i nielegalny imigrant

Podczas interwencji w lokalu funkcjonariusze natrafili również na inne naruszenia prawa. Zatrzymany został 39-letni mieszkaniec Szczecina, u którego ujawniono narkotyki. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty za posiadanie środków odurzających. W lokalu zatrzymano także obywatela Gruzji, który przebywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

„W trakcie realizacji mundurowi na miejscu zabezpieczyli łącznie cztery automaty do gier oraz osiem stanowisk komputerowych. Sześć z tych stanowisk było przeznaczonych dla graczy, a zainstalowane na nich oprogramowanie miało charakter gier losowych. Dodatkowo, zabezpieczono dwa stanowiska służące do obsługi tego nielegalnego punktu”

– informuje szczecińska policja.

Konsekwencje dla organizatorów nielegalnego hazardu

Dalsze czynności w sprawie nielegalnych gier hazardowych prowadzić będą funkcjonariusze Zachodniopomorskiej KAS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o grach hazardowych, organizowanie gier na automatach poza licencjonowanym kasynem gry jest surowo karane. Grożą za to między innymi wysokie sankcje finansowe, sięgające nawet 100 tysięcy złotych od jednego automatu.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariusze KAS zapowiadają kontynuację wspólnych, skoordynowanych działań.

