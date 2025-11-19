Zaczęło się od kontroli drogowej

Stargardzcy policjanci podczas działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. W trakcie czynności okazało się, że kierowca – obywatel Ukrainy – posiadał przy sobie środki odurzające, które próbował ukryć w… skarpetce. Jak informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, policjanci ujawnili zawiniątko z zawartością białego proszku.

Narkotyki w skarpetce i za kierownicą

Badanie potwierdziło, że jest to amfetamina. Funkcjonariusze zabezpieczyli substancję, a mężczyzna został poddany badaniu narkotestem. Wynik wstępnego testu wskazał, że prowadził pojazd będąc pod wpływem narkotyków. Zgodnie z procedurą kierowcę przewieziono do jednostki medycznej, gdzie pobrano mu krew do dalszych, laboratoryjnych badań.

40-latek będzie musiał wrócić na Ukrainę?

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, wystąpił z wnioskiem do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia kraju.

- Na podstawie obowiązujących przepisów funkcjonariusze Straży Granicznej podejmą dalsze działania związane z jego wydaleniem z kraju – informuje asp. Justyna Siwarska.

