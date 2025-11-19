Kontrola drogowa, narkotyki w skarpetce i w efekcie - deportacja. Ukrainiec wróci do swojego domu?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-19 13:54

Z pozoru zwykła kontrola drogowa zakończyła się dla kierującego volkswagenem pobytem w policyjnej celi, zarzutem, a następnie wnioskiem o deportację. Policjanci drogówki zatrzymali 40- letniego obywatela Ukrainy, który posiadał przy sobie środki odurzające, które próbował ukryć w… skarpetce. Jak się okazało badanie narkotesterem wykazało, że kierował również pod wpływem narkotyków.

Ukrainiec ukrywał narkotyki w skarpetce

i

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe
Szczecin SE Google News

Zaczęło się od kontroli drogowej

Stargardzcy policjanci podczas działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. W trakcie czynności okazało się, że kierowca – obywatel Ukrainy – posiadał przy sobie środki odurzające, które próbował ukryć w… skarpetce. Jak informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, policjanci ujawnili zawiniątko z zawartością białego proszku.

Polecany artykuł:

Jechał ekspresówką pod prąd. Policjanci szybko namierzyli pirata w BMW

Narkotyki w skarpetce i za kierownicą

Badanie potwierdziło, że jest to amfetamina. Funkcjonariusze zabezpieczyli substancję, a mężczyzna został poddany badaniu narkotestem. Wynik wstępnego testu wskazał, że prowadził pojazd będąc pod wpływem narkotyków. Zgodnie z procedurą kierowcę przewieziono do jednostki medycznej, gdzie pobrano mu krew do dalszych, laboratoryjnych badań.

40-latek będzie musiał wrócić na Ukrainę?

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, wystąpił z wnioskiem do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia kraju.

- Na podstawie obowiązujących przepisów funkcjonariusze Straży Granicznej podejmą dalsze działania związane z jego wydaleniem z kraju – informuje asp. Justyna Siwarska.

Polecany artykuł:

Strzelał z pistoletu w okna budynku. 17-latek odpowie za głupią zabawę
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Świętokrzyskie. Policja rozbiła fabrykę narkotyków pod Sandomierzem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINIEC
NARKOTYKI
DEPORTACJA
POLICJA STARGARD
STRAŻ GRANICZNA