32-latka pobierała świadczenia socjalne na zmarłe dziecko. Chodzi o ponad 27 tysięcy złotych

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kobieta pobierała świadczenia wypłacane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, mimo że nie była już do nich uprawniona. Środki były przyznane w związku z opieką nad dzieckiem, które zmarło. Mimo tego faktu 32-latka nie poinformowała instytucji o zgonie dziecka.

Jak podkreślają funkcjonariusze, kobieta była wcześniej pouczona o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na wypłatę świadczeń. Mimo to nadal pobierała środki, w tym zasiłki oraz inne świadczenia socjalne, do których nie miała już prawa. Podejrzana została zatrzymana i w trakcie czynności przyznała się do zarzucanego jej czynu. Złożyła również wyjaśnienia. Usłyszała zarzut oszustwa polegającego na doprowadzeniu instytucji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.