Jechał ekspresówką pod prąd. Policjanci szybko namierzyli pirata w BMW

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-19 7:10

Policjanci namierzyli kierowcę BMW, który w niedzielę, 16 listopada jechał pod prąd drogą ekspresową S3 koło Goleniowa i spowodował wypadek. Mężczyźnie grożą poważne konsekwencje. Jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia?

Autor: KPP Goleniów/ Materiały prasowe
BMW jechało pod prąd na S3

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 10 na trasie S3, na odcinku pomiędzy węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe.

- Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego marki BMW, który poruszał się pod prąd. W wyniku tego kierujący pojazdem jadącym prawidłowo, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze, gdzie doszło do dachowania. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala – przekazała st. post. Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, cytowana przez TVN24.

Policja publikuje nagranie, kierowca namierzony

Goleniowska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak BMW jedzie pod prąd. To właśnie jego kierowcy poszukiwali funkcjonariusze w związku z wypadkiem.

We wtorek policja poinformowała, że kierujący BMW został namierzony.

„Sprawca został ustalony, a wobec mężczyzny prowadzone jest postępowanie przygotowawcze”

– czytamy w komunikacie policji.

Goleniów: Kierowca BMW odpowie za jazdę pod prąd i spowodowanie wypadku

Kierowca BMW odpowie za jazdę pod prąd drogą ekspresową S3 oraz spowodowanie wypadku. Grozi mu wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

