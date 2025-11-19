Jechał ekspresówką pod prąd. Policjanci szybko namierzyli pirata w BMW

BMW jechało pod prąd na S3

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 10 na trasie S3, na odcinku pomiędzy węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe.

- Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego marki BMW, który poruszał się pod prąd. W wyniku tego kierujący pojazdem jadącym prawidłowo, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze, gdzie doszło do dachowania. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala – przekazała st. post. Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, cytowana przez TVN24.

Policja publikuje nagranie, kierowca namierzony

Goleniowska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak BMW jedzie pod prąd. To właśnie jego kierowcy poszukiwali funkcjonariusze w związku z wypadkiem.

We wtorek policja poinformowała, że kierujący BMW został namierzony.

„Sprawca został ustalony, a wobec mężczyzny prowadzone jest postępowanie przygotowawcze”

– czytamy w komunikacie policji.

Goleniów: Kierowca BMW odpowie za jazdę pod prąd i spowodowanie wypadku

Kierowca BMW odpowie za jazdę pod prąd drogą ekspresową S3 oraz spowodowanie wypadku. Grozi mu wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

