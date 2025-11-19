Strzelał z pistoletu w okna budynku. 17-latek odpowie za głupią zabawę

Nastolatek siał postrach w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w centrum Szczecina. 17-latek, który wcześniej bawił się na imprezie urodzinowej, opuścił mieszkanie i – jak ustalili kryminalni – chcąc popisać się przed rówieśnikami, bez konkretnego powodu oddał kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego w kierunku okien budynku mieszkalnego.

17-latek z zarzutami. Za głupotę odpowie przed sądem

Policjanci ze Szczecina szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Młody mężczyzna usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Policja apeluje o rozsądek. „Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą"

Policja apeluje o rozsądek i umiar podczas wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich.

„Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą i często prowadzi do niepotrzebnych, a czasem bardzo poważnych konsekwencji”

– czytamy w komunikacie KMP w Szczecinie.

W przypadku bycia świadkiem aktów wandalizmu lub zachowań zagrażających bezpieczeństwu, nie można pozostawać obojętnym.

"Reaguj i powiadom policję pod numerem 112"

- apelują policjanci.

