Strzelał z pistoletu w okna budynku. 17-latek odpowie za głupią zabawę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-19 9:53

Kryminalni ze szczecińskiego Niebuszewa zatrzymali 17-latka, który uszkodził mienie, oddając strzały z pistoletu pneumatycznego w okna jednego z budynków w Śródmieściu. Młody mężczyzna usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Jednocześnie policja apeluje o rozsądek i umiar podczas spotkań towarzyskich.

https://szczecin.se.pl/nie-mogla-znalezc-wyjscia-z-lasu-plakala-przez-telefon-pomoc-nadeszla-w-pore-aa-jbjc-sp1S-FF72.html

i

Autor: Pixabay.com
Szczecin SE Google News

Nastolatek siał postrach w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w centrum Szczecina. 17-latek, który wcześniej bawił się na imprezie urodzinowej, opuścił mieszkanie i – jak ustalili kryminalni – chcąc popisać się przed rówieśnikami, bez konkretnego powodu oddał kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego w kierunku okien budynku mieszkalnego.

Polecany artykuł:

Nie mogła znaleźć wyjścia z lasu, płakała przez telefon. Pomoc nadeszła w porę

17-latek z zarzutami. Za głupotę odpowie przed sądem

Policjanci ze Szczecina szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Młody mężczyzna usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Policja apeluje o rozsądek. „Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą"

Policja apeluje o rozsądek i umiar podczas wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich.

„Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą i często prowadzi do niepotrzebnych, a czasem bardzo poważnych konsekwencji”

– czytamy w komunikacie KMP w Szczecinie.

W przypadku bycia świadkiem aktów wandalizmu lub zachowań zagrażających bezpieczeństwu, nie można pozostawać obojętnym.

"Reaguj i powiadom policję pod numerem 112"

- apelują policjanci.

Polecany artykuł:

Tragiczny finał bójki w Szczecinku. 19-latek sam się zgłosił na policję. Usłysz…
Krwawa bójka w Szczecinku, 19-latek usłyszał zarzuty
8 zdjęć
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Groził innemu kierowcy pistoletem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PISTOLET
POLICJA SZCZECIN
STRZAŁY