Strzelał z pistoletu w okna budynku. 17-latek odpowie za głupią zabawę

Nastolatek siał postrach w centrum miasta
Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w centrum Szczecina. 17-latek, który wcześniej bawił się na imprezie urodzinowej, opuścił mieszkanie i – jak ustalili kryminalni – chcąc popisać się przed rówieśnikami, bez konkretnego powodu oddał kilka strzałów z pistoletu pneumatycznego w kierunku okien budynku mieszkalnego.
17-latek z zarzutami. Za głupotę odpowie przed sądem
Policjanci ze Szczecina szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Młody mężczyzna usłyszał zarzut narażenia osób na niebezpieczeństwo w związku ze zniszczeniem mienia. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.
Policja apeluje o rozsądek. „Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą"
Policja apeluje o rozsądek i umiar podczas wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich.
„Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą i często prowadzi do niepotrzebnych, a czasem bardzo poważnych konsekwencji”
– czytamy w komunikacie KMP w Szczecinie.
W przypadku bycia świadkiem aktów wandalizmu lub zachowań zagrażających bezpieczeństwu, nie można pozostawać obojętnym.
"Reaguj i powiadom policję pod numerem 112"
- apelują policjanci.