Nie mogła znaleźć wyjścia, płakała przez telefon. Pomoc nadeszła w porę

Zgubiła się w lesie, temperatura spadała. Policjanci ruszyli na pomoc

Zgłoszenie o zagubionej kobiecie wpłynęło do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w poniedziałek, 17 listopada, około godziny 19:20. Zaniepokojona kobieta poinformowała, że jej sąsiadka zgubiła się w lesie, płakała przez telefon i od kilku godzin próbowała znaleźć wyjście. W pewnym momencie telefon kobiety przestał odpowiadać, a temperatura zaczęła spadać.

Po kilku godzinach mundurowi odnaleźli skuter

Policjanci natychmiast ruszyli na pomoc. Posiadając zdjęcia drzew, które kobieta zdążyła wysłać wcześniej, funkcjonariusze przeczesywali las kawałek po kawałku. Około 22:00 zauważyli jej skuter – to był przełom w akcji ratunkowej. Po chwili odnaleźli zagubioną kobietę, która z powodu bólu nogi nie mogła sama wyjść z lasu.

W chwili odnalezienia na zewnątrz było zaledwie około 2 stopnie Celsjusza. Kobieta została dowieziona przez stróżów prawa do utwardzonej drogi, gdzie czekał już Zespół Ratownictwa Medycznego.

„Dzięki czujności, determinacji i szybkim działaniom policjantów z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego akcja zakończyła się szczęśliwie”

– czytamy w komunikacie policji.

Jak bezpiecznie wędrować po lesie? Policja apeluje o rozwagę

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek. Oto kilka wskazówek, które mogą uratować życie:

Poinformuj bliskich, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz wrócić.

Zabierz naładowany telefon oraz powerbank, aby w razie potrzeby mieć kontakt ze służbami.

Korzystaj z aplikacji lokalizacyjnych lub map offline, które działają bez zasięgu.

Poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i unikaj zejścia z tras.

Realnie oceń swoje możliwości – jeśli robi się ciemno lub pogarsza się pogoda, zawróć.

Zwracaj uwagę na charakterystyczne punkty w terenie, które pomogą określić położenie.

Jeśli się zgubisz – zatrzymaj się, spróbuj ustalić lokalizację i wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112.

Dzięki przestrzeganiu tych zasad, leśne wędrówki mogą być bezpieczne i przyjemne.

