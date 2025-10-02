Zgubiłeś się w lesie? Sprawdź jak wybrnąć z kłopotów

Nawet chwila nieuwagi może sprawić, że stracimy orientację w lesie. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko zupełnym amatorom, ale też często doświadczonym grzybiarzom. Jak zachować się w momencie, gdy nagle wszystkie drzewa wydają się takie same, nie jesteśmy w stanie określić, z której strony przyszliśmy i nie wiadomo jest, gdzie znajduje się północ, a gdzie południe? Poniżej znajdziesz kilka praktycznych porad, jak wybrnąć z kłopotliwej sytuacji podczas grzybobrania.

Przede wszystkim nie panikuj!

Po pierwsze, pamiętaj, aby zachować spokój. Panika prowadzi jedynie do wewnętrznego chaosu, przez który możesz popełnić niebezpieczne błędy. Usiądź, odpocznij, odetchnij. Zastanów się, czy umiesz wrócić po swoich śladach, czy jednak zupełnie nie wiesz, gdzie jesteś. Generalnie dobrą praktyką dla zagubionych jest to, żeby zatrzymać się w miejscu, w którym poczujemy, że zgubiliśmy drogę, żeby już nie kluczyć i nie pogarszać swojej sytuacji.

Sięgnij do kieszeni

Wybawieniem może okazać się przedmiot, który każdy z nas nosi w kieszeni, czyli telefon, który może posłużyć nie tylko do zadzwonienia na numer alarmowy i powiadomienia służb. Obecnie niemal każdy smartfon ma wbudowany system nawigacji, który pomoże w łatwy sposób wyprowadzić nas do najbliższej drogi.

Słupki, tablice i inne oznaczenia

Jeśli jednak posiadamy starszy model telefonu bez nawigacji, lub jeśli z jakiegoś powodu urządzenie nie może nawiązać połączenia z satelitami, w odnalezieniu drogi mogą pomóc "tajemnicze" słupki. Są one rozstawione w lesie bardzo regularnie. Wystarczy poruszać się drogą w jednym kierunku i prędzej czy później natrafimy na linię oddziałową, czyli bezdrzewny pas lub drogę. Podążając tą ścieżką, dotrzemy do słupka oddziałowego z numerem, który należy podać wzywając pomoc.

Pomocne w odnalezieniu zgubionej drogi mogą okazać się również miejsca składowania drewna. Stos pni oznaczony jest tabliczką z numerem, która pomoże w ustaleniu miejsca w którym się znajdujemy. Również niektóre urządzenia łowieckie np. ambony, mają nadane numery, które są przypisane do konkretnych oddziałów, gdzie zostały zlokalizowane.

Gdy odnajdziesz drogę, odwołaj alarm

Kiedy po wezwaniu pomocy samodzielnie odnajdziemy drogę do domu, niezwłocznie należy powiadomić policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

O tym powinien wiedzieć każdy grzybiarz

Przed każdym wyjściem do lasu warto odpowiednio się przygotować. Jak uniknąć niebezpieczeństw i cieszyć się udanym grzybobraniem? Więcej praktycznych porad, nie tylko dla początkujących grzybiarzy, znajdziesz w tym artykule.

