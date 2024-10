Jesień to czas, gdy Polacy masowo wyruszają do lasów w poszukiwaniu grzybów. To nie tylko popularna forma spędzania wolnego czasu i odwieczna tradycja, ale również możliwość uzupełnienia domowych spiżarni o składnik, który przyda się w przygotowaniu wielu pysznych potraw. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach prawidłowego grzybobrania, by oszczędzić sobie kłopotów i nieprzyjemności.

Ważne zasady podczas grzybobrania

Podczas grzybobrania z pewnością należy zwracać uwagę na to, co zbieramy. Z wiadomych względów nie należy zbierać gatunków trujących, ale też trzeba pamiętać, że niektóre gatunki jadalne znajdują się pod ochroną, a za ich zbieranie może grozić wysoka kara. Kolejnym ważnym czynnikiem jest miejsce, w którym zbieramy grzyby. Nie wolno tego robić w parkach narodowych czy rezerwatach przyrody, ale także na terenach wojskowych, uprawach doświadczalnych czy w ostojach zwierzyny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Nawet 5 tysięcy złotych kary dla grzybiarzy. Pamiętaj o tym zanim pójdziesz do lasu!

Zachowaj porządek w lesie!

Jest jednak jeszcze jedna, bardzo istotna sprawa, na którą należy zwrócić uwagę podczas wyprawy do lasu, a niestety niewielu o niej pamięta. Chodzi mianowicie o zachowanie porządku. Wielu grzybiarzy pozostawia po sobie liczne śmieci - butelki po napojach czy opakowania po przekąskach - zamiast zabrać je ze sobą i wyrzucić do koszy ustawionych na polanach czy parkingach. Brak śmietników na leśnych szlakach w żaden sposób nie usprawiedliwia śmiecenia. Za wyrzucanie odpadów w lesie można otrzymać surową karę finansową. Mandat nałożony przez straż leśną lub policję wynosi w tym przypadku co najmniej kilkaset złotych. Zdecydowanie bardziej surowych konsekwencji można spodziewać się, gdy sprawa trafi do sądu, który może wymierzyć karę grzywny nawet do 5 tysięcy złotych!

