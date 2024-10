i Autor: Lera Mk / CC0 / pexels.com Nawet 5 tysięcy złotych kary dla grzybiarzy. Pamiętaj o tym zanim pójdziesz do lasu!

Sezon grzybowy w pełni. Polacy tłumnie wyruszyli do lasów z koszami i wiadrami, by uzupełnić zapasy tego jesiennego przysmaku. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach. Przede wszystkim należy umieć rozróżniać grzyby jadalne i trujące, by uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych. To jednak nie wszystko. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, by nie wpaść w kolejne kłopoty, tym razem finansowe. Na co należy uważać?