Grzybobranie może mieć fatalne skutki. O tym musisz pamiętać!

Grzybobranie to nie tylko przyjemność

Grzybobranie jest dobrym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu na łonie natury, ale i w tej sytuacji nie możemy zapominać o bezpieczeństwie. Podczas zbierania grzybów łatwo bowiem stracić orientację w terenie i najzwyczajniej, zgubić się w lesie. Z drugiej zaś strony, zbieranie grzybów może zakończyć się zatruciem pokarmowym, jeśli wykażemy się lekkomyślnością i niewiedzą w tej kwestii.

Złodzieje czyhają na grzybiarzy

Seson na grzybobranie to okres wzmożonych włamań do aut pozostawionych w pobliżu kompleksów leśnych. Łupem włamywaczy padają torebki, saszetki, portfele, telefony komórkowe.

Policja apeluje do wszystkich miłośników grzybobrania, aby w zaparkowanych przy lasach samochodach nie pozostawiali wartościowych przedmiotów. Złodzieje wykorzystując fakt, że grzybiarze odchodzą daleko od swoich samochodów, obserwują zaparkowane pojazdy. Jeśli zauważą w nich jakieś cenne przedmioty, zgodnie z powiedzeniem „okazja czyni złodzieja” włamują się do nich i zabierają cenne przedmioty.

Porady dla grzybiarzy

Wybierając się na grzyby musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o wyprawie oraz wskazać im najbliższą okolicę, w której będziemy przebywać,

określ ramy czasowe powrotu,

staraj się, aby podczas leśnej wyprawy mieć towarzysza, unikaj samotnych wędrówek,

dzieci, starsze i schorowane osoby nie powinny same wchodzić do lasu,

staraj się wyposażyć swój strój grzybiarza w elementy odblaskowe, dzięki którym w czasie zmiennej aury lub zapadającego zmroku będziesz widoczny,

gdy na grzyby wybieramy się z dziećmi nie traćmy ich z oczu i nie pozwalajmy samym odchodzić zbyt daleko,

przydatny będzie telefon komórkowy z naładowaną baterią,

znajdź element charakterystyczny na danym terenie, który ułatwi tobie odnalezienie drogi powrotnej,

warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie,

kiedy nie jesteśmy pewni co do swojej orientacji w terenie lepiej nie odchodźmy zbyt daleko od drogi, w głębi lasu bardzo szybko można zgubić drogę powrotną.

Uważaj na przepisy i niebezpieczne przedmioty

Przestrzegajmy przepisów, które zabraniają wjazdu do lasu. Parkujmy tylko w miejscach wyznaczonych. Podczas pokonywania leśnych ścieżek zdarzyć się może, że będziemy zmuszeni przejść na drugą stronę jezdni. Zwróćmy uwagę czy przypadkiem nie nadjeżdża jakiś pojazd. Podobnie przy przechodzeniu przez torowiska, które niejednokrotnie ciągną się kilometrami wśród drzew.

Podczas spacerów uważajmy też na niebezpieczne przedmioty, które możemy napotkać w lesie. O odnalezieniu niewybuchu, niewypałów lub pozostałości amunicji z czasów drugiej wojny światowej należy niezwłocznie powiadomić policję. Pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać.

