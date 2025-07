Spis treści

Obawy przed paraliżem transportu i stratami w turystyce

Wprowadzenie kontroli na granicy wywołuje obawy wśród przedsiębiorców, którzy już od blisko dwóch lat borykają się z utrudnieniami spowodowanymi przez kontrole po stronie niemieckiej. Dotyczy to m.in. branży transportowej i turystycznej.

- Decyzja premiera Tuska nie jest zaskoczeniem, a logistyka od jakiegoś czasu spodziewała się, że kontrole będą mieć miejsce – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL. - Nie ma póki co planów zmiany tras łańcuchów logistycznych i tras przejazdu transportu lądowego. Wiemy jednak, że obawy przedsiębiorców są poważne i jeżeli okaże się, że na granicach transporty utkną na wiele godzin to na pewno należy spodziewać się reakcji sektora TSL. Kontrole na granicy potrafią paraliżować transport w całej Europie. Mamy nadzieje, że tak nie będzie w Polsce.

- Europa celuje w rekordowe wydatki turystów, a polski rząd planuje w lato 2025 kontrole graniczne na granicy z Niemcami – zwraca uwagę mecenas Rafał Malujda, zajmujący się kwestiami transgranicznymi. - Dla przypomnienia – sezon turystyczny w Europie trwa od maja do września, swój pik odnotowuje w lipcu i sierpniu. Kontrole przejść granicznych, które niewiele wnoszą z perspektywy przeciwdziałania nielegalnej migracji, mogą być negatywne już nie tylko z perspektywy branży transportowej czy osób żyjących w strefach przygranicznych, lecz także dla biznesu turystycznego. Dodać należy, iż turyści z Niemiec, po Brytyjczykach, zajmują drugie miejsce na podium z perspektywy wartości wydatków w Polsce podczas wakacji.

Kontrole graniczne utrudnią życie pracownikom transgranicznym i lekarzom?

Zaostrzone kontrole na granicy to również duża zmiana dla pracowników pogranicza. Wiele osób żyjących na co dzień w Szczecinie pracuje w Loecknitz, Pasewalku, Schwedt czy w Prenzlau. Dla nich każda komplikacja w trasie z pracy oraz do domu to poważna zmiana. Utrudnień obawiają się zwłaszcza lekarze pracujący w Niemczech, którzy - jak twierdzą - nie mogą pozwolić sobie na nieprzewidywalność w terminie czasu dotarcia do pracy.

- Lekarz, który ma pacjentów, planowe zabiegi lub jest potrzebny w trybie interwencyjnym nie może pozwolić sobie na spóźnienie do pracy – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Wojewoda uspokaja: "Kontrole nie utrudnią dojazdów do pracy i nie ograniczą ruchu turystycznego"

Wojewoda zachodniopomorski uspokaja wszystkich, którzy obawiają się utrudnień i zapewnia, że wprowadzenie kontroli nie utrudni ruchu między Polską i Niemcami

- Selektywne kontrole nie utrudnią dojazdów do pracy i nie ograniczą ruchu turystycznego – zapewnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - 7 lipca wracają kontrole, ale będą one selektywne, prowadzone w taki sposób, aby nie utrudniać mieszkańcom Polski i Niemiec dojazdu do pracy oraz swobodnego ruchu turystycznego.

Wojewoda podkreślił, że „kontrole będą nastawione selektywnie na osoby, które będą próbowały nielegalnie przekroczyć granicę czy to ze strony polskiej, czy ze strony niemieckiej".

- Będzie to kontrola selektywna, profesjonalna w tym kontekście, że to strażnicy będą wyznaczać pojazdy do kontroli, ich doświadczenie mówi, które mają największe zagrożenie takich przekroczeń. To będzie kontrola zbliżona do tych, które odbywają się po stronie niemieckiej, kiedy jedziemy przez nasze przejścia do Niemiec – zaznaczył Rudawski.

Selektywne kontrole na granicy: Jak uniknąć problemów?

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan poinformował w czwartek, że na granicy z Niemcami wytypowano 52 miejsca prowadzenia kontroli granicznej, w 16 miejscach będą prowadzone tam kontrole stałe. Podobnie kontrole mają być prowadzone na granicy z Litwą.

Kontrole w stałych punktach będą realizowane z wykorzystaniem specjalnych kontenerów oraz tzw. schengen-busów.

- W pozostałych miejscach będzie prowadzona kontrola doraźna, realizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również przy wsparciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej - zaznaczył.

Wojewoda zachodniopomorski odniósł się do osób, które pilnują przejść granicznych z Niemcami w ramach tzw. „obywatelskiego patrolu”. Według niego, nie ma problemu jeśli chodzi o spontaniczne zebrania, które są wynikiem niepokoju.

- Najważniejsze jest to, żeby te osoby nie podejmowały prób kontroli pojazdów i nie przeszkadzały Straży Granicznej w pracy. To jest najistotniejsze. Te grupy mogą prezentować swoje postulaty, ale nie powinny uczestniczyć w żadnych czynnościach sprawdzających na granicy. To jest nielegalne i nie może być wykonywane na granicach – podkreślił Adam Rudawski.

W czerwcu 2025 roku na granicy polsko – niemieckiej w województwie zachodniopomorskim służby niemieckie w związku z przywróconą kontrolą graniczną odmówiły wjazdu 163 cudzoziemcom.

Obecnie kontrole na granicach prowadzi kilkanaście państw należących do Schengen, w tym Niemcy, które w październiku 2023 r. wprowadziły kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, a na granicy z Austrią utrzymują je już od 2015 r. Wprowadzenie kontroli uzasadniano koniecznością powstrzymania nielegalnej migracji.

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek przywrócenie od poniedziałku 7 lipca czasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą mają zostać przywrócone na 30 dni - od 7 lipca do 5 sierpnia. Premier wyjaśnił, że czasowe przywrócenie kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów; skrytykował jednocześnie polityczne wykorzystywanie sytuacji na granicy.

Wzmożonych działań rządu domagali się politycy opozycji. Na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej pojawiły się osoby związane z tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez Roberta Bąkiewicza. Członkowie tego ruchu deklarują, że „pilnują granicy przed osobami próbującymi ją nielegalnie przekroczyć”.

