"Patrole obywatelskie" na granicy z Niemcami

"Patrole obywatelskie" pojawiły się na wielu przejściach granicznych w zachodnich województwach. Najwięcej można spotkać w Zachodniopomorskiem, m.in. w Lubieszynie, Rosówku czy Dobieszczynie. Ochotnicy uzbrojeni w biało-czerwone flagi i lornetki, wypatrują uchodźców, którzy mają przekraczać granicę czy niemieckie służby, które mają ich przerzucać do Polski. Niektórzy obserwują samochody wjeżdżające do Polski, inni próbują zatrzymywać samochody i legitymować kierowców i pasażerów, co jest złamaniem przepisów, zagrożonym nawet karą więzienia.

Akcja na granicy budzi wiele emocji. Niektórzy popierają działania samozwańczych "obrońców granic", innych oburza ich zachowanie na granicy prawa. Wiele osób ma też pretensje do służb, które ich zdaniem nie radzą sobie z kryzysem migracyjnym.

Niepokoje mieszkańców pogranicza

Nie słabną jednak obawy przed uchodźcami. Mimo, iż przypadki nielegalnego przekroczenia granicy z Niemiec do Polski są zdecydowanie rzadsze niż w przeciwnym kierunku, lęk jest podsycany przez doniesienia w prawicowych mediach i nie zawsze prawdziwe informacje powielane w mediach społecznościowych. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości są bardziej ostrożni niż kiedyś i bardziej wyczuleni na obecność "obcych".

- Kręcili się tutaj jacyś tacy dziwni ukrywali się w pustostanie - mówi reporterowi "Super Expressu" Grażyna Żabicka, mieszkanka wsi Buk położonej tuż przy granicy z Niemcami. - Boimy się, nigdy tak nie było. Zamykamy na wszystkie spusty domy nigdy nie wiadomo co takiemu strzeli do głowy.

Kobieta przyznaje, że przydałaby się większa obecność służb.

- Najlepiej jak władze przyślą tutaj wojsko, albo zamkną granicę - dodaje pani Grażyna. - Chodziliśmy z mężem na spacer do lasu teraz obawiamy sie spotkania z obcymi.

i Autor: Domin/Super Express

"Wiem do czego oni są zdolni"

Obawy przed uchodźcami podziela Izabela Sieroń, mieszkanka Polic, która przyjechała na przejście graniczne Buk - Blankensee, by zaopatrzyć ochotników w wodę.

- Wiem do czego oni są zdolni. Po blisko dwudziestu latach mieszkania w Dortmundzie wróciłam do Polski - mówi pani Izabela. - W Niemczech bałam sie o bezpieczeństwo dzieci. Zdarzało się, że byłyśmy z córką zaczepiani przez migrantów. Teraz nie chcę powtórki w Polsce dlatego wspieram wszystkich którzy bronią dostępu do naszego kraju. Mogę zrobić niewiele ale chociaż wodę im przywiozę i coś słodkiego do zjedzenia - dodaje.

i Autor: Domin/Super Express

"Będziemy tutaj tyle, ile będzie potrzeba"

Na "posterunku" na przejściu granicznym w Dobieszczynie od czterech dni przebywa Krzysztof Nowak, który zgłosił się na ochotnika do pilnowania granicy.

- Jestem już czwarty dzień na posterunku. Pilnujemy, żeby nikt tędy się nie przemknął - podkreśla mężczyzna. - Nie jest łatwo. Juz sie nauczyli i omijaja miejsca gdzie pilnujemy. W lasach przecinają siatki i przechodzą na polską stronę. Będziemy tutaj tyle, ile będzie potrzeba - dodaje.

i Autor: Domin/Super Express

Wrócą kontrole na granicy

Jest już pewne, że granica polsko-niemiecka będzie uszczelniona. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że na granicy z Niemcami jak i Litwą, wprowadzone zostaną kontrole. Od 7 lipca straż graniczna będzie sprawdzać dokumenty osób wjeżdżających do Polski. Kontrole mają potrwać co najmniej do września. Mogą jednak zostać przedłużone, jeżeli Niemcy przedłużą kontrole na granicy z Polską - zapowiedział premier.

Wszystko wskazuje na to, że już nie tylko wyjazd do Niemiec, ale i powrót do kraju będzie wiązał się z utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu.

