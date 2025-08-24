"Białe delfiny", czyli koniec wakacji w Mielnie. Ratownicy pożegnali sezon na golasa

Co to są "białe delfiny"?

Tradycja "białych delfinów" ma na celu pokazanie, jak wyglądały tegoroczne wakacje. Kontrast między bielą pośladków a opalenizną reszty ciała ma symbolizować udany sezon. Im większy kontrast, tym lepsze wakacje! W tym roku, jak donoszą obserwatorzy, kontrast był wyjątkowo wyraźny, co świadczy o udanym sezonie w Mielnie. Wbiegając do wody w stroju Adama wszyscy śmiali się i dokazywali.

Sukces ratowników z Mielna

Oprócz nietypowego pożegnania lata, ratownicy z Mielna mają powody do dumy. Dane mówią same za siebie:

W sezonie letnim 2025, na głównym wejściu na plażę w Mielnie pracowało aż 80 ratowników. Ich ciężka praca i zaangażowanie przełożyły się na wysoki poziom bezpieczeństwa. Jak podają statystyki, ratownicy interweniowali aż 42 razy, ratując ludzkie życie.

Słowem – jest się czym chwalić. Oby wszyscy ratownicy nad polskim morzem strzegli plaż tak sumiennie, jak oni!

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Bezpieczeństwo nad wodą zależy także od nas samych. Przypominamy najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku:

Kąpiel tylko w wyznaczonych miejscach – najbezpieczniej pływać w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, znajdujących się pod stałym nadzorem ratowników wodnych.

Unikaj nieznanych akwenów – nie wchodź do wody w gliniankach, stawach czy na żwirowiskach. Mogą być one głębokie, zanieczyszczone i zarośnięte, a w razie zagrożenia nikt nie usłyszy wołania o pomoc.

Przestrzegaj regulaminu – stosuj się do zasad obowiązujących na kąpielisku, z którego korzystasz.

Zwracaj uwagę na flagi – pamiętaj o obowiązujących oznaczeniach: biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona; czerwona – że kąpiel jest zabroniona; brak flagi – brak dyżuru ratowników.

Nigdy nie pływaj po alkoholu!

Miej oko na dzieci – jeśli Twoje dzieci bawią się w wodzie, nie spuszczaj ich z oka nawet na chwilę, także wtedy, gdy potrafią pływać. Jedno zachłyśnięcie może doprowadzić do tragedii.