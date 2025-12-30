Niepokojąco rośnie poziom wody w Odrze. Czy grozi nam powódź?

Sztorm wpycha wodę do Odry i Zalewu Szczecińskiego

Według hydrologów, nadchodzący sztorm na Bałtyku może spowodować gwałtowne wtłoczenie wody w głąb Odry. To klasyczna cofka – zjawisko, które w przeszłości wielokrotnie prowadziło do lokalnych podtopień i powodzi.

Jak wygląda sytuacja na Odrze i Zalewie Szczecińskim?

Na podstawie danych z systemu RIS Odra, ostatnie pomiary wskazują, że poziomy wody na kluczowych odcinkach rzeki już są podwyższone. Hydrolodzy ostrzegają, że przy silnym północnym wietrze poziom może gwałtownie wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt centymetrów.

Jak informują Wody Polskie, pomiary dokonywane w kilku lokalizacjach rzeki Odry, poniżej ujścia Warty, wyglądają następująco:

Odra graniczna z dopływami: odnotowano tu stany wody, które układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów średnich, na rzece Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na terenie Szczecina w strefie stanów wysokich.

Ina z dopływami: tutaj poziom wody waha się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (na wysokości Goleniowa) w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wód przekraczają poziom ostrzegawczy (w Trzebieży), osiągają stan wysoki (w Wolinie) natomiast przy ujściu rzeki Gowienicy kształtują się w strefie stanów niskich.

Pomarańczowy i czerwony alert

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia, które obowiązują do godz. 10:00 w środę, 31 grudnia. Pomarańczowy alert obejmuje odcinek Odry od Gryfina do Zalewu Szczecińskiego wraz z Zalewem Szczecińskim. Czerwony alert obowiązuje na terenach powyżej Zalewu Szczecińskiego, u ujścia Świny.

Warunki pogodowe sprzyjają cofce

Silny północny wiatr, według prognoz IMGW, może osiągać nawet 7–9°B, a w porywach do 10°B. To warunki sprzyjające gwałtownej cofce.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe godziny będą kluczowe. Jeśli prognozy sztormowe się potwierdzą, poziom wody w Odrze i Zalewie Szczecińskim może wejść w strefę alarmową. Służby są w gotowości, a mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność.

