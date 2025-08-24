Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Co się dzieje?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-08-24 12:08

Ważna informacja dla turystów spędzających weekend nad Bałtykiem. Na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach powiewają czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Powodem są trudne warunki pogodowe oraz zanieczyszczenie wody. Gdzie niebezpiecznie się kąpać?

Czerwone flagi na kąpieliskach nad Bałtykiem

i

Autor: Domin / Super Express
Szczecin SE Google News

Wysokie fale, prądy wsteczne i sinice! Gdzie nie wchodzić do wody?

Jak informuje serwis internetowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, powodem zakazu kąpieli są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.

„Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce”

– czytamy w serwisie GIS.

Polecany artykuł:

Wakacje nad Bałtykiem zmieniają się w koszmar. Ratownik ujawnia, jak uniknąć tr…

Zakaz kąpieli na wielu plażach! Uważaj na sinice i prądy!

W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Pobierowie, Rewalu, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Mielnie i Darłowie.

W województwie pomorskim czerwone flagi powiewają m.in. w Ustce, Rowach, Białogórze, Dębkach, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach oraz na wszystkich kąpieliskach od Gdańska Sobieszewa do Krynicy Morskiej.

Ponadto, ze względu na zakwit sinic, woda jest niezdatna do kąpieli w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Bornem Sulinowo i Mirosławcu nad jeziorami. Z kolei nad jeziorem Mausz w Ostrowiu Mauszu woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na wykrycie enterokoków.

Kąpiel w Bałtyku może być niebezpieczna

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po dolegliwości układu pokarmowego.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Polecany artykuł:

Hałas i parawany czy spokój i golasy? Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem. S…
Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem
25 zdjęć
Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...

Polecany artykuł:

Turyści omijają je szerokim łukiem! Te polskie "antykurorty" nad Bałtykiem mają…
Dwa oblicza jednej plaży
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAŁTYK
FALE
MORZE BAŁTYCKIE
WAKACJE NAD MORZEM
URLOP NAD BAŁTYKIEM
ZAKAZ KĄPIELI
WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
SINICE
GIS