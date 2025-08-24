Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Co się dzieje?

Wysokie fale, prądy wsteczne i sinice! Gdzie nie wchodzić do wody?

Jak informuje serwis internetowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, powodem zakazu kąpieli są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.

„Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce”

– czytamy w serwisie GIS.

Zakaz kąpieli na wielu plażach! Uważaj na sinice i prądy!

W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Pobierowie, Rewalu, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Mielnie i Darłowie.

W województwie pomorskim czerwone flagi powiewają m.in. w Ustce, Rowach, Białogórze, Dębkach, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach oraz na wszystkich kąpieliskach od Gdańska Sobieszewa do Krynicy Morskiej.

Ponadto, ze względu na zakwit sinic, woda jest niezdatna do kąpieli w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Bornem Sulinowo i Mirosławcu nad jeziorami. Z kolei nad jeziorem Mausz w Ostrowiu Mauszu woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na wykrycie enterokoków.

Kąpiel w Bałtyku może być niebezpieczna

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po dolegliwości układu pokarmowego.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

